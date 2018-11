Sieg und Niederlage für die Rollstuhl-Basketballer des MTV

Zum Saisonauftakt in der Oberliga Nord in Meppen gab es für die erste Rollstuhlbasketball-Mannschaft des MTV gegen den Ausrichter des Spieltages die Emsland Rolli Baskets 2 im ersten Spiel mit 55:59 eine knappe Niederlage. Die Emsland Rollis trafen in der ersten Spielhälfte sicher aus der Distanz,...