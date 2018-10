Bittere Derby-Niederlage für Eintracht Futsal

Eintracht Futsal musste am Samstagabend in der Regionalliga vor toller Kulisse eine äußerst unnötige und bittere Derby-Niederlage gegen Hannover 96 hinnehmen. Am Ende setzten sich die Gäste mit 6:4 durch. Dabei starteten die Blau-Gelben, angefeuert vom zahlreichen und lautstarken Anhang, druckvoll...