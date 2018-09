Dem HSC Leu gelingt der erste Saisonsieg

Durch einen 1:0-Sieg gegen Woltwiesche in der letzten Minute hielt der SC Volkmarode weiterhin die Spitzenposition in der Fußball-Bezirksliga. Zu den ersten Zählern kam der HSC Leu mit einem 2:1 in Wenden. FC Wenden – HSC Leu 1:2 (0:1). Nach dem Überraschungscoup gegen Lehndorf im Flutlichtpokal...