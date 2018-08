Weniger Erfahrung, aber ganz viel Potenzial

Braunschweig. Ab Samstagabend soll die Sporthalle Alte Waage wieder regelmäßig beben und mit bis zu 1250 Zuschauern aus allen Nähten platzen – so stellen sich das die MTV-Handballer in ihrer dritten Drittliga-Spielzeit in Folge vor. Und das aus gutem Grund: Denn erneut geht ein junges Team mit...