Lamme und das neue Tempo

Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga. Zwei Aufstiege in Folge hat der TSV Germania Lamme in den vergangenen Fußball-Spielzeiten feiern können. „Eigentlich wollten wir uns im vergangenen Jahr nur in der Bezirksliga etablieren“, erklärt Teammanager Daniel Hermes, der mit 36 Jahren die Fußballschuhe an...