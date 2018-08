Nina Rosemeyer will ihre zweite EM-Medaille

Am Mittwoch ging’s in Braunschweig los mit Zwischenstation in Bad Aibling nach Udine. An die Stadt im Nordosten Italiens hat Nina Rosemeyer beste Erinnerungen. Dort hatte die Eintracht-Basketballerin vor zwei Jahren mit der U-16-Nationalmannschaft EM-Silber gewonnen. Und dort möchte sie am Sonntag...