Dennis Slodczyk bringt frischen Wind mit

So gehört sich das für eine richtige Saisoneröffnung: Gäste einladen, Hüpfburg für die Kleinen, gemütliches Beisammensein der Freunde, Fans und Mitglieder und ein Testspielgegner von Format mit dem Neu-Oberligisten MTV Wolfenbüttel – so startet der SV Kralenriede in die neue Spielzeit. Am...