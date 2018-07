Eintracht II besiegt Lupo und feiert den Turniersieg

Braunschweig. Beide Gegner bieten ein ansehnliches Fußball-Spiel beim Turnier des SV Gartenstadt in Braunschweig.

Beim erstmals vom Fußball-Kreisligisten SV Gartenstadt veranstalteten Tandure-Cup gewann Eintrachts U 23 auch seine zweite Partie. Gegen den Regionalligisten Lupo Martini Wolfsburg setzte sich die Oberliga-Elf von Trainer Deniz Dogan gestern Abend mit 2:1 (1:0) durch und steht bereits vor der noch ausstehenden Partie am Freitag als Turniersieger fest.

Die Kulisse in der Gartenstadt passte, die Veranstalter zählten mit 150 Zuschauern sogar noch mehr als in der Montagspartie, die Eintracht mit 1:0 gegen Halberstadt gewann. „Bislang läuft alles nach Plan, auch wir als erste Mannschaft unterstützen den Verein“, erklärte SV-Coach Timo Schäfer, der mit seine Jungs in der Organisation hilft.

Zufrieden konnten auch die Aktiven von Eintracht und Lupo Martini sein. Beide Mannschaften fanden einen bestens präparierten Rasen vor. Dementsprechend groß war auch die Spielfreude. Obwohl beide Trainer viel experimentierten, entwickelte sich eine ansehnliche Partie. Das 1:0 für Lupo fiel per Strafstoß (26.), Wolfsburg Tyson Richter verwandelte sicher. Fast mit dem Pausenpfiff war dann Eintrachts Alija Kastriot zur Stelle und köpfte zum 1:1 ein. Nach der Pause vereitelte Eintrachts Keeper Michael Nbemba gleich zweimal reaktionsschnell die Wolfsburger Führung. Dafür markierte Salih Ayaz (76.) den Siegtreffer, der erneut per Kopfball zustande kam. Im letzten Spiel am Freitag (18.30 Uhr) stehen sich Germania Halberstadt und Lupo Martini Wolfsburg gegenüber. rk