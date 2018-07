Sparkassen Open - Carballes Baena kämpft sich durch

Drei deutsche Tennisprofis stehen in der zweiten Runde der Sparkassen Open in Braunschweig. Gleich am ersten Spieltag des 32er-Hauptfeldes bei dem mit 127 000 Euro Preisgeld dotierten Challenger Turnier sahen die Zuschauer Spitzentennis. In einer mitreißenden Partie lieferten sich der Norweger...