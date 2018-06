Gymnastinnen des MTV holen dreimal Bronze

Die Gymnastinnen des MTV Braunschweig haben beim Deutschland-Cup in Koblenz am vergangenen Wochenende drei dritte Plätze eingeheimst. Drei Gruppen der Rhythmischen Sportgymnastik aus Braunschweig nahmen am Wettkampf teil. In der Schülerwettkampfklasse qualifizierten sich die jungen MTV-Gymnastinnen...