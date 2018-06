Eintracht siegt im ersten Test mit 8:0 gegen den TSV Lehndorf

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat das erste Vorbereitungsspiel standesgemäß gewonnen. Beim Braunschweiger Landesligisten Lehndorfer TSV gewann die völlig neuformierte Mannschaft von Trainer Henrik Pedersen am Samstagnachmittag mit 8:0 (3:0). Rund 1200 Zuschauer sahen am Sportplatz am Blitzeichenweg eine ordentliche Vorstellung des Zweitliga-Absteigers.

Für die Eintracht-Tore sorgten vor der Pause Onur Bulut (9. Minute), mit einem direkt verwandelten Freistoß, Philipp Hofmann (36.) und Eric Veiga (41.) per Foulelfmeter. Im zweiten Abschnitt trafen Samuel Abifade (49.) und viermal Yari Otto ((54., 69., 77., 86.), dem dabei in seinem ersten Einsatz für Eintracht gleich ein Hattrick gelang.

Pedersen setzte 22 Spieler ein, die Neuzugänge Stephan Fürstner und Ivan Franjic standen noch nicht im Aufgebot, das mit Spielern aus dem Eintracht-Nachwuchs aufgefüllt worden war.

Auch wenn der Test gegen den tapferen Landesligisten keine großartigen Aufschlüsse für die Ende Juli beginnende Saison lieferte, so war doch schon die Handschrift des neuen Trainers zu erkennen: Gegenpressing, schnelles Spiel in die Spitze und schnelle Balleroberung nach Fehlern. „Ich glaube 85 Prozent unserer Ballrückeroberungen gelangen uns in weniger als fünf Sekunden“, stellte Pedersen fest. Insgesamt, so der 40 Jahre alte Coach, sei er mit dem ersten Auftritt zufrieden gewesen. Zumal sein Team die Dinge, die seit dem Trainingsauftakt vor gut einer Woche vermittelt wurden, schon gut umgesetzt worden seien.