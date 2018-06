Ein ganzes Leben Sportabzeichen

In Shorts und Sportsocken sitzt Wilfried Kluge an seinem Tisch – so als ob der 83-Jährige schon auf dem Sprung ist, die nächste Disziplin für das Sportabzeichen zu absolvieren. Denn das ist seine Passion. Der Rentner trägt ein T-Shirt in knalligem Orange. Darauf steht: „Sportabzeichen-König – 65...