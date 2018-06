Läufer sollten sich gegen Hitze wappnen

Wenn am Freitagabend der Startschuss für den 32. Braunschweiger Nachtlauf fällt, sind Sonne und Temperaturen bis zu 29 Grad Celsius angesagt. Was für die Schaulustigen bei kühlen Getränken am Rand der Strecke rund um die Innenstadt ein Genuss ist, kann für die Sportler jedoch zum Problem werden. ...