Eintrachts U23 gewinnt gegen SV Drochtersen

Braunschweig Eintracht Braunschweig II gewinnt in der Fußball-Regionalliga mit 1:0 gegen den SV Drochtersen/Assel. Das Siegtor für Braunschweig erzielte vor 140 Zuschauern Ahmet Canbaz per Elfmeter nach Foul an Profileihgabe Julius Biada (53.).