Braunlage. Eishockey-Action in Braunlage im Harz: Die Harzer Falken kämpfen am Freitag in der Regionalliga Nord gegen die Harsefeld Tigers um die Tabellenspitze.

Nur eine Begegnung wartet an diesem Wochenende in der Eishockey-Regionalliga Nord auf die Harzer Falken. Vor heimischer Kulisse im Braunlager Wurmbergstadion empfängt die Mannschaft von Trainer Jozef Potac am Freitagabend die Harsefeld Tigers. Spielbeginn ist um 20 Uhr.