Lasfelde. In Dassensen liegen die Tischtennisspielerinnen des TTC bereits mit 1:3 hinten, schaffen dann aber noch die Wende. Erfolgreich sind auch die vierten Herren.

Einige Begegnungen standen in den vergangenen Tagen für die Tischtennis-Mannschaften des TTC Pe-La-Ka auf dem Programm. Die Damen waren dabei gleich doppelt gefordert.

Im Leinepokal der Kreisliga und Kreisklasse im Bereich Göttingen schlug die TTC-Damen den auswärts TSV Dassensen II mit 4:3 - und das nach einem 1:3-Rückstand. Bettina Oepkes gewann ihr erstes Einzel, ehe der Gegner vorlegte. Die Niederlage wurde dann durch Erfolge von Oepkes, Christiane Meyer und Anja Füllgrabe abgewendet. In der Kreisliga verloren die Seestädterinnen allerdings zu Hause gegen den SC Weende II mit 2:6. Anja Füllgrabe und Sophia Leditschke gewannen jeweils ein Einzel.

Die dritte Herrenmannschaft des TTC Pe-La-Ka bezwang in der 3. Kreisklasse in fremder Halle die vierte Vertretung des TTK Gittelde-Teichhütte mit 7:3. Herausragender Akteur war Lasse Wachsmuth, der sowohl im Doppel mit Henryk Pertko, als auch in Einzel (2) ohne Satzverlust blieb. Die weiteren Punkte erspielten Pertko, Uwe Klonz (2) und Steeven Bode.

Vierte Mannschaft festigt ihre Tabellenführung

Mit einem 7:1 gegen den Tabellendritten vom TSV Steina festigt die vierte Herrenmannschaft in der 4. Kreisklasse ihren ersten Platz. Beide Anfangsdoppel mit Andreas Dernedde/Jaaron Bode und Tamara Lossie/Lasse Wachsmuth waren erfolgreich. Die Einzelsiege kamen von Dernedde (2), Wachsmuth, Lossie und Bode.

Beide Doppelerfolge durch Sajjag Ahmed/Jonah Bringmann und Eileen Elger/Jasper Bode legten den Grundstein für den Sieg der dritten Jugendmannschaft gegen die SG Rhume II. Einzelpunkte von Elger (2), Bode und Bringmann (2) machten den 7:3-Erfolg in der 3. Kreisklasse perfekt. Mit 6:0-Punkten liegt man derzeit auf Tabellenplatz zwei. Für die zweite Jugendmannschaft war in der 1. Kreisklasse beim TTC Herzberg II nichts zu holen. Den Ehrenpunkt bei der 1:9-Niederlage errang Eileen Elger.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.