Göttingen. Im FIBA Europe Cup treten die Veilchen am Mittwoch in Botevgrad an. Danach geht es für die Basketballer über Ludwigsburg weiter nach Porto.

Die Basketballer der BG Göttingen befinden sich momentan auf einer Europa-Rundreise der ganz besonderen Art. Drei Auswärtsspiele innerhalb von sieben Tagen stellen die Veilchen vor eine logistische Herausforderung. Den Auftakt macht am Mittwoch ab 18 Uhr zunächst die Begegnung im FIBA Europe Cup beim bulgarischen Meister Balkan Botevgrad.

Sie können sich nicht mehr fürs Viertelfinale qualifizieren. In ihrem letzten europäischen Heimspiel in dieser Saison wollen sie ihren Fans sicherlich eine gute Leistung zeigen. Kenneth Desloovere - Assistenztrainer der BG Göttingen, zum Spiel in Botevgrad

Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart brach bereits am Montagnachmittag mit dem Teambus nach Dortmund auf. Von da ging es am frühen Dienstagmorgen mit dem Flugzeug in die bulgarische Hauptstadt Sofia und mit dem Bus weiter nach Botevgrad. Am Donnerstagnachmittag fliegt die BG von Sofia nach Frankfurt und fährt von dort aus nach Ludwigsburg, wo am Samstag das BBL-Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ansteht. Am kommenden Mittwoch folgt dann das letzte Spiel der Zwischenrunde im FIBA Europe Cup beim FC Porto.

Botevgrad kann nicht mehr weiterkommen

Der Fokus liegt zunächst auf dem Europapokal-Duell mit dem bulgarischen Meister. „Botevgrad ist ein physisches Team, gegen das wir im Hinspiel zu statisch agiert haben“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Sie können sich nicht mehr fürs Viertelfinale qualifizieren. In ihrem letzten europäischen Heimspiel in dieser Saison wollen sie ihren Fans sicherlich eine gute Leistung zeigen.“

Bei den Bulgaren hat sich seit dem 76:70-Hinspielerfolg der Veilchen Mitte Dezember einiges getan. Ende des vergangenen Jahres übernahm der Serbe Nebojsa Knezevic den Cheftrainer-Posten von Petar Zlatanov. Auch ihren Kader veränderten die Osteuropäer: US-Guard Devin Harris, der im Hinspiel aufgrund von Visa-Problemen fehlte, wechselte nach Estland. Der estnische Center Karl Johan Lips verließ Botevgrad in Richtung Italien. Neu im Kader ist Supreme Hannah, der US-Guard gab in der vergangenen Woche sein Europapokal-Debüt im Spiel gegen Porto.

Bulgarische Nationalspieler die Topakteure beim Gegner

Bester Balkan-Punktesammler ist im FIBA Europe Cup der bulgarische Nationalspieler Dimitar Dimitrov (15,1). Ebenfalls zweistellig punkten sein Nationalmannschaftskamerad Yordan Minchev (13,5), der bulgarische Guard Martin Sotirov (11,3), US-Guard Michael Dixon (11,0), der im Hinspiel fehlte, und der dänische Center Jonas Zohore (10,3). „Dimitrov ist ihr am besten ausgebildete Spieler“, sagt Desloovere. „Minchev ist sehr talentiert und Sotirov ein guter Werfer.“

Während die Bulgaren, die in der heimischen NBL mit elf Siegen und acht Niederlagen den fünften Tabellenplatz belegen, nicht mehr ins Viertelfinale einziehen können, haben die Göttinger alles noch in eigener Hand. Momentan gibt es noch viele verschiedene Konstellationen – auch ein Dreier-Vergleich mit Surne Bilbao Basket und dem FC Porto ist möglich. Gewinnt Bilbao am Mittwoch gegen Porto, sind sie sicher fürs Viertelfinale qualifiziert. In diesem Fall würden die BG und die Portugiesen am letzten Spieltag den zweiten Platz unter sich ausmachen.

