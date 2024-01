Herzberg. Am Samstag empfängt die HSG Oha in der Handball-Verbandsliga den Tabellenzweiten und Oberliga-Absteiger in der Herzberger Mahntehalle - Stimmung ist garantiert.

Im vergangenen Spiel verlor die HSG Oha in einem mitreißenden Spiel gegen den SV Altencelle in letzter Sekunde. Die HSG-Herren hatten die Chance, sieben Sekunden vor Schluss den Ausgleichstreffer zu markieren, jedoch parierte der Schlussmann des Sechstplatzierten und der Punkt glitt der HSG aus der Hand. Nun gilt es sich schnellstmöglich aufzurappeln, denn auf die Verbandsliga-Handballer wartet schon der nächste Kracher: Am Samstag ab 17 Uhr empfangen die Harzer in der Herzberger Mahntehalle den Oberliga-Absteiger HSG Plesse-Hardenberg zum Nachbarschaftsduell.