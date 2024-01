Göttingen. Vor einer großen Kulisse in der Göttinger Sparkassen-Arena setzt sich der NHC im Oberliga-Duell mit 32:23 (15:13) gegen das Team aus dem Eichsfeld durch.

Es dürfte das Highlight in der Handball-Region in diesem Winter gewesen sein: Vor einer begeisternden Kulisse von rund 1.400 Zuschauern in der Göttinger Sparkassen-Arena setzte sich der Northeimer HC im Nachbarschaftsduell gegen den TV Jahn Duderstadt durch. Mit dem 32:23 (15:13) festigte der NHC zudem seinen Platz im Vorderfeld der Oberliga.

Die Akteure auf dem Feld erwartete von Beginn an eine besondere Kulisse, auch die Gästefans aus dem Eichsfeld waren zahlreich vertreten und machten, genauso wie die Anhänger des NHC, intensiv Stimmung. Direkt im ersten Northeimer Angriff wurde klar, dass man in der Offensive mehr oder weniger ohne den Topscorer Malte Wodarz agieren muss, er wurde vom TV Jahn in Manndeckung genommen. Das wiederum eröffnete aber Räume, die allen voran der starke Rick Harder mit zehn Treffern zu nutzen wusste.

Nach der Pause setzt sich der NHC ab

Der NHC erspielte sich schnell eine kleine Führung (6:3, 11.), konnte sich aber gegen hartnäckige Duderstädter nicht entscheidend absetzen. Die Eichsfelder blieben in Schlagdistanz, mit einem 15:13 ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel zog der NHC schnell auf 20:15 davon, nach 45 Minuten gelang Christian Stöpler das 24:19. Kurz danach kam der TV Jahn aber noch einmal auf zwei Tore heran, doch ein folgender 5:0-Lauf der Northeimer sorgte für die Entscheidung. Am Ende fiel der Erfolg mit 32:23 sogar noch deutlich aus.

Stehender Applaus von den Rängen war die Folge, die Zuschauer und Northeimer Fans feierten ihre Mannschaft ausgiebig. Trainer Jürgen Bätjer zeigte sich nach Abpfiff sehr zufrieden mit der konzentrierten und engagierten Leistung seiner Mannschaft.

