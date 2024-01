Braunlage. Die gute Schneelage im Harz macht es möglich: Am Wochenende kann das erste Rennen des Harzer Zwergencups 2024 in Braunlage ausgetragen werden.

Am vergangenen Wochenende mussten die eigentlich angesetzten Rennen aufgrund der noch nicht ausreichenden Schneelage noch ausfallen, jetzt aber kann es endlich losgehen: Am Sonntag startet der Harzer Zwergencup 2024, die Skirennserie für den alpinen Nachwuchs. Beim ersten Wettkampf wird dabei auf der Rathauswiese in Braunlage gefahren.

Auf dem Programm steht ein Vielseitigkeitslauf mit Riesenslalom-Elementen. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Schüler der Jahrgänge 2012 und jünger - eine Vereinszugehörigkeit ist ausdrücklich nicht erforderlich. Die Startnummernausgabe erfolgt am Sonntag ab 8.45 Uhr im Zielbereich, im Anschluss kann die Strecke besichtigt werden. Der erste Durchgang beginnt dann um 10 Uhr, der zweite Durchgang wird etwa eine Viertelstunde nach dem Ende des ersten Durchgangs gestartet. Rennerfahrung wird nicht vorausgesetzt, Pflicht ist hingegen das Tragen eines Skihelms.

Kinder können erste Rennluft schnuppern

Die Wettkampfserie soll vielmehr möglichst vielen Kinder die Möglichkeit geben, erste Rennluft zu schnuppern und Erfahrungen zu sammeln. Die Kurse sind dabei alters- und leistungsgerecht gesteckt. Dass dieses Konzept ankommt, zeigen die guten Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre. Nach Abschluss der Rennserie werden die Ergebnisse in einer Gesamtwertung zusammengefasst

Ausrichter des ersten Rennens ist der SSC Springe, Meldungen nimmt Martin Bäumler per E-Mail an rennen@ssc-springe.de oder per SMS/WhatsApp an 0160/98611243 entgegen. Meldeschluss ist Donnerstag, 18 Uhr - Nachmeldungen sind aber möglich.

