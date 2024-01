Hattorf. Auch am zweiten Wochenende des 46. Neu-Jahr-Turniers in Hattorf liefern sich Tischtennisspieler aus Nah und Fern im Dorfgemeinschaftshaus spannende Spiele.

Das zweite Wochenende des 46. Hattorfer Neu-Jahr-Turniers ist am vergangenen Sonntagabend erfolgreich zu Ende gegangen und hat so manch besondere Geschichte geschrieben. Der Andrang war etwas geringer als am ersten Turnierwochenende, doch trotz einsetzenden Winterwetters schlugen letztlich mehr als 150 Teilnehmende im Hattorfer Dorfgemeinschaftshaus auf. So konnte das sehr gute Ergebnis vom Vorjahr zwar nicht getoppt, wohl aber fast erneut erreicht werden. Insgesamt 342 Aktiven aus 77 unterschiedlichen Vereinen aus Nah und Fern waren dabei, wobei Nah und Fern ein gutes Motto für besagte Geschichten ist.

Zum Beispiel setzte der TTC Pe-La-Ka seine überaus rege Teilnahme insbesondere in den Jugendklassen mit insgesamt 32 Meldungen und auch seine Erfolgsserie vom ersten Turnierwochenende fort, sodass dem Verein – wie übrigens auch dem TTC Förste – Historisches gelang. Gleichzeitig lieferten sich Weitgereiste aus Köln und Berlin zum Abschluss ein spannendes Finale und unterstrichen so die Attraktivität des Hattorfer Turniers über das nähere Umfeld hinaus. Doch der Reihe nach...

Drei Vereine dominieren Nachwuchsklassen

Die Siegerinnen und Sieger der ausgespielten Nachwuchsklassen kamen letztlich aus drei verschiedenen Vereinen, wobei der TTC Pe-La-Ka das Kunststück vom Vorwochenende, in jedem Wettbewerb sowohl im Einzel als auch im Doppel mindestens im Halbfinale vertreten zu sein, nicht gänzlich wiederholen konnte. Dies lag vor allem an der Dominanz des Nikolausberger SC im Jungen-3-Wettbewerb. Gleich drei Vertreter konnten bis in die Vorschlussrunde vordringen, wo für Tony Choi und Noah Huisken Endstation war. Liam Huisken wiederum konnte im Finale den einzigen Nicht-Nikolausberger der letzten beiden Runden, Janek Linde von der SG Rhume, besiegen und sich so zum Turniersieger krönen.

Und nicht nur das. Zusammen mit seinem Bruder Noah lieferte Liam Huisken ein spannendes Doppel-Endspiel ab, in dem die beiden der Paarung Choi/Linde Dank eines 12:10 im fünften Satz knapp das Nachsehen ließen und so den sprichwörtlichen Doppel-Sieg perfekt machten. Finley Nowakowski vom heimischen TTC GW Hattorf belegte im Einzel hier einen guten fünften Platz.

Bei der Jungen-2-Konkurrenz gab es dann wieder das eher gewohnte Bild in diesem Jahr: Jaaron Bode/Jannis Mai vom TTC Pe-La-Ka erreichten zum einen das Halbfinale im Einzel und gewannen zum anderen den Doppel-Wettbewerb durch einen Finalerfolg gegen Maximilian Harenberg/Luis Rusteberg vom TTC Grün-Weiß Herzberg. Rusteberg wiederum ließ mit seiner Finalerfahrung aus dem Vorjahr im Einzel Devin Falinski vom TSV Langenholtensen in einem Endspielkrimi über die volle Satzdistanz das Nachsehen und ist somit neuer amtierender Neu-Jahr-Turnier-Sieger dieser Klasse.

TTC PeLaKa holt sich den Gesamtsieg

Noch besser lief es für die Herzberger im Mädchen-2-Wettbewerb: Hier waren Juline Marwede und Michelle Podolski das Maß aller Dinge, die sich sowohl den Doppel-Titel sicherten, als auch das Einzel-Finale unter sich ausmachten. Das bessere Ende hatte Marwede, die sich somit als weitere Doppelsiegerin in die Turnierchronik eintrug. Eileen Elger vom TTC Pe-La-Ka belegte zusammen mit Amelie Kracht von der SG Rhume den dritten Rang im Einzel und zusammen mit ihrer Vereinskollegin Carlotta Witt den zweiten Platz im Doppel. Hier waren es für die Hattorfer Gastgeber Saskia Gerbode und Leonie Jahn, die sich bis ins Viertelfinale spielen konnten.

Der TTC GW Herzberg hatte durch diese Erfolge noch einmal wertvolle Punkte für die Vereinswertung im Jugend- und Schülerbereich gesammelt. Gereicht hat es zum Gesamtsieg aber nicht, dazu war der TTC Pe-La-Ka einfach in der Breite zu stark, sodass dem Verein etwas Historisches gelang: Mit einem riesigen Abstand von fast 40 Punkten sicherten sich die Seestädter nach dem Auftaktsieg 1978 nun zum zweiten Mal in der Turniergeschichte den Gesamtsieg im Nachwuchsbereich.

Damals fand die Vereinswertung bei der zweiten Ausgabe des Neu-Jahr-Turniers zum ersten Mal Anwendung zur Prämierung der erfolgreichsten Vereine im Nachwuchs- und im Erwachsenenbereich. Steeven Bode nahm für seinen Verein voller Freude den zugehörigen Wanderpokal von Hattorfs Bürgermeister Frank Kaiser entgegen, seines Zeichens Stifter dieser Auszeichnung und zugleich Schirmherr des Turniers. Auf Rang zwei folgte der TTC GW Herzberg, Dritter wurde die SG Rhume.

Berlin-Köln-Krimi und ein lokaler Triumph

Bei den Erwachsenen bis 1350 QTTR-Punkte waren es dann die Weitgereisten, die den Turniersieg unter sich ausmachten – und wie. Zunächst befand sich Marc Rudolf von der SG Südstern Senzig bei Berlin auf der Siegerstraße und hatte beim Stand von 10:6 im vierten Satz schon vier Matchbälle, ehe sein Gegenüber Joachim Kloss vom TTV DJK Hürth bei Köln den Satz noch mit 15:13 für sich entscheiden konnte. Auch im fünften Satz lief es zunächst besser für Rudolf, zum Satzende kam Kloss jedoch erneut auf, sodass die Partie Spitz auf Knopf stand. Am Ende gelang Rudolf mit 12:10 der umjubelte Sieg. Arno Wich-Glasen (TSV Thiede) und Janina Lang (TV Jahn Dörnten) teilten sich den dritten Rang.

Lang hatte zuvor im Viertelfinale mit 15:13 im fünften Satz die Oberhand über die Hattorferin Anna Böttcher behalten und konnte zudem zusammen mit ihrem Vereinskollegen Dustin Quach die Doppel-Konkurrenz für sich entscheiden, hier landeten Holger Schmidt/Arno Wich-Glasen (TSV Thiede) auf Rang zwei.

In der Erwachsenen-4-Klasse war es Benjamin Lechno vom TuS Wettbergen bei Hannover, der Lothar Fiedler von der TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen auf Rang zwei und Xanjo Pape (SV Union Salzgitter) und Triet Doan (Bovender SV) auf Platz drei verwies konnte. Im Doppel brillierten wieder die Lokalmatadoren: Sascha Kaufmann vom MTV Bad Lauterberg und Frank Pfeiffer vom TTC GW Hattorf siegten sich bis ins Finale, wo sie sich auch von Rouven Kowalski/Axel Peters vom SV Rot-Weiß Hörden trotz bravouröser Gegenwehr nicht stoppen ließen und sich so die Turnierkrone holten.

Verbandsliga-Sieg bei Senioren

Die Senioren-1-Konkurrenz war von der Teilnahme her überschaubar, um so mehr freuten sich die Verantwortlichen über die einige Stammgäste des Turniers und die vielen hochklassigen Spiele. Ungeschlagen blieb bis zum Schluss Stephan Keitel vom Verbandsligisten SG Lenglern, der 2023 noch Rang zwei belegt hatte. Er platzierte sich vor Andre Seelemann vom TTC Ilsenburg und Daniel Argut vom TSV Odagsen, der wiederum zusammen mit Nils Bohnhorst-Erbuth von der SG Rhume den Doppel-Wettbewerb gegen Wolfgang Hamann/Seelemann, beide TTC Ilsenburg, gewinnen konnte. Damit wiederholte die Paarung ihren Erfolg von 2019, damals war Bohnhorst-Erbuth noch für den TTC GW Hattorf aktiv gewesen.

Als die letzten Urkunden und Pokale vergeben waren, wurde mit dem TTC Förste neben dem erwähnten Nachwuchs-Gesamtsieger ein weiterer Verein aus dem Altkreis Osterode für den Gesamtsieg im Erwachsenenbereich ausgezeichnet. Die Förster überholten am zweiten Turnierwochenende den zuvor noch führenden TTV Geismar, der am Ende Zweiter wurde. Rang drei ging an den SV Union Salzgitter. Der TTC Förste gewann zum ersten Mal überhaupt die ebenfalls von Bürgermeister Kaiser gestiftete Trophäe als Sieger dieser Vereinswertung. Eine weitere schöne Geschichte des diesjährigen Neu-Jahr-Turniers, das damit einen besonderen Abschluss fand.

Der TTC Grün-Weiß Hattorf bedankt sich bei allen Teilnehmenden, Sponsoren und Stiftern wie auch bei den vielen fleißigen freiwilligen HelferInnen, ohne die die erfolgreiche Durchführung solch einer Veranstaltung nicht möglich wäre. Weitere Informationen, die genaueren Ergebnisse sowie weitere Fotos zum Turnier finden sich auf der Internetseite www.ttc-hattorf.de. „Wir freuen uns schon auf Euch bei der 47. Turnierausgabe in einem Jahr“, blickt der Ausrichter bereits mit Vorfreude auf den Januar 2025.

