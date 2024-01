Osterode. Das Team aus der Landesliga Hannover setzt sich beim Hallenturnier des TuSpo Petershütte in der Lindenberghalle Osterode vor den Gastgebern durch.

Der alte Sieger ist auch der neue Sieger! Beim Sparkasse Osterode am Harz-Cup, dem von TuSpo Petershütte ausgerichteten Hallenfußballturnier in der Lindenberghalle, hat sich erneut der TSV Pattensen durchgesetzt. In der Endrunde feierte die Mannschaft aus der Landesliga Hannover die Titelverteidigung vor den Gastgebern, die als einziges Team ungeschlagen blieben.