Katlenburg. Das Traditionsturnier findet am 6. und 7. Januar in der Burgberghalle in Katlenburg statt, die Handballfans können sich auf spannende Spiele freuen.

Nach der Coronapause und dem erfolgreichen Neustart im vergangenen Jahr geht der Harz-Energie-Silvester Cup im Januar bereits in seine 38. Auflage. Die HSG Rhumetal freut sich, zum Start in das neue Handballjahr zwei tolle und sehr regional geprägte Starterfelder in der Katlenburger Burgberghalle präsentieren zu können.

Beim A-Turnier wird Modus des vergangenen Turniers festgehalten, vier Mannschaften kämpfen um den Wanderpokal. In zwei Halbfinalspielen werden die Finalisten ermittelt. Im ersten Semifinale trifft der Gastgeber HSG Rhumetal auf den Oberligist Northeimer HC, der sicherlich zeigen will, wer der stärkste Vertreter der Region ist. Im zweiten Halbfinale trifft Oberligist TV Jahn Duderstadt auf den Titelverteidiger, die Bundesliga-A-Jugend der Füchse Berlin. Gespielt wird am Samstag, 6. Januar, ab 13 Uhr.

Beim B-Turnier gibt es einige neue Gesichter. Den Farbtupfer setzt in diesem Jahr der TSV 1886 Markkleeberg aus Leipzig. Mit der TG Münden, die ihren Titel mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft verteidigen möchte und den jungen Talenten des Northeimer HC II haben die Markleeberger zwei Brocken vor der Brust. In der zweiten Gruppe wird die gastgebende HSG Rhumetal II gegen Rosdorf und den Dauergast aus Eicken antreten. Gespielt wird am Sonntag, 7. Januar, ab 10 Uhr.

