Förste. Zum Abschluss der Hinrunde sind die Tischtennis-Mannschaften des TTC Förste noch einmal fleißig im Einsatz. Besonders im Pokal läuft es rund.

Das Aushängeschild des TTC Förste, die erste Herrenmannschaft, hatte es im letzten Bezirksklassen-Punktspiel des Jahres mit dem Bovender SV III zu tun. Hellwach präsentierten sich die Förster beim Gastgeber und führten nach den Doppeln mit 3:0. Dieser komfortable Vorsprung wurde durch den BSV nicht aufgeholt, stattdessen gelang Förste Punkt auf Punkt, sodass man letztlich einen klaren 9:3-Sieg einfahren konnte. Für das Team waren im Doppel Dix/Gropengießer, Steffens/Jorgowski, Bornemann/Dederding sowie Alexander Dix, Jannik Jorgowski (2), Julian Gropengießer, Lutz Dederding und Oliver Steffens erfolgreich.

Die zweiten Herren empfingen in der Kreisliga zum letzten Spiel in diesem Jahr den TSV Eintracht Wulften. Zuerst lief es für die Heimmannschaft nach Plan, konnte man doch mit 2:1 die Führung übernehmen. Der Gast ließ sich allerdings nicht beeindrucken, drehte den Spieß um und zog seinerseits auf 5:2 davon. Nachdem die Förster noch einmal ausgleichen konnten, gewannen die Gäste beide Schlussdoppel und entführten somit etwas überraschend die Punkte aus Förste. Für die Gastgeber waren D. Weber/J. Sindram sowie Dennis Weber, Jens Sindram, Jannik Töpperwien und Sascha Ettig erfolgreich.

Förster kämpfen, aber unterliegen in Lasfelde

Die Vierte des TTC trat in der 3. Kreisklasse beim TTC Pe-La-Ka III an. Nachdem die Eingangsdoppel noch ausgeglichen gestaltet wurden, es siegten Mues/Tröh, geriet man anschließend mit 1:4 ins Hintertreffen. Stephan Tröh konnte durch einen Fünfsatz-Sieg verkürzen, doch Marc Lossie stellte den alten Abstand für die Gastgeber wieder her. Hermann Mues und noch einmal Tröh brachten Förste bis auf 4:5 heran, konnten aber die 4:7-Niederlage nicht vermeiden.

Die sechste Mannschaft musste in der 4. Kreisklasse noch zweimal ran. In Hörden gegen die dortige Dritte lief es anfangs gar nicht gut. Nach einem 0:3-Rückstand punkteten Louis Sindram und Violetta Matanz zum 2:3, den Rückstand holte man allerdings in der Folge nicht mehr auf. Claudia Gross und nochmals Matanz sorgten bei der 4:7-Niederlage für ein knappes Ergebnis. Im Heimspiel gegen den TTC GW Herzberg VIII legten die Förster durch K. Blume/C. Gross und Sindram/Matanz ein 2:0 vor. Danach lief nicht mehr viel und man geriet mit 3:5 in Rückstand. Claudia Gross und Punktegarant Violetta Matanz glichen das Match anschließend aus. Die Schlussdoppel mussten für die Entscheidung sorgen: Nachdem Sindram/Matanz ihr Doppel gewinnen konnten, unterlagen Blume/Gross knapp in fünf Sätzen, sodass am Ende ein leistungsgerechtes 6:6 zu Buche stand.

Die erste Mannschaft überrascht im Regionspokal

Für eine Überraschung sorgten die ersten Herren im Regionspokal gegen die klassenhöhere Mannschaft vom TTC GW Herzberg. Alexander Dix und Julian Gropengießer bescherten den Förstern eine 2:1 Führung, die der Gast anschließend in ein 3:2 für sich drehte. Gropengießer und Oliver Steffens entschieden aber die beiden ausstehenden Einzel klar für sich, so zog das Förster Team mit einem überraschenden 4:3 in die nächste Runde ein.

In der dritten Runde des Kreisklassenpokals hatte es die Fünfte des TTC mit dem TTV Scharzfeld III zu tun. Louis Sindram mit zwei knappen Siegen sowie Norbert Blume und Daniel Gross sorgten für das 4:2 und machten das Weiterkommen klar. Die Vierte trat gegen den TTC Herzberg VIII an. Hier ließen Werner Steffens, Hermann Mues und Rainer Kynast nichts anbrennen und zogen mit einem 4:1 in die nächste Runde ein. Chancenlos hingegen war die sechste Mannschaft. In der Aufstellung Louis Sindram, Stefanie Ettig und Claudia Gross unterlag man dem TTC Herzberg V klar mit 0:4.

