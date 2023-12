Braunlage. Eigentlich wollten die Harzer Falken am Freitag nach langer Zeit wieder ein Heimspiel bestreiten. Der Gegner aus Bremen sagte jedoch kurzfristig ab.

Das gibt es doch gar nicht! Die Fans der Harzer Falken waren voller Vorfreude auf den Freitag, nach fast fünfwöchiger Pause sollte in der Eishockey-Regionalliga Nord endlich wieder ein Heimspiel stattfinden. Am Donnerstagnachmittag gab es allerdings bittere Neuigkeiten, die Partie muss abgesagt werden. Der Gegner Weserstars Bremen informierte die Verantwortlichen in Braunlage, dass für das Wochenende keine spielfähige Mannschaft zur Verfügung steht.