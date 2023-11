Braunschweig. Erstmals seit zwölf Jahren kann der MTV Herzberg bei dem Wettkampf in Braunschweig wieder eine komplett eigene Mannschaft an den Start schicken.

Die Judo-Mannschaft des MTV Herzberg hat kürzlich am Bezirkspokal teilgenommen, der in Braunschweig ausgetragen wurde. Mit dem MTV-Bus reisten die Judoka in die Löwenstadt, dort trafen die Herzberger auf die Mannschaften BJC Braunschweig, PSV Bremen, ASC Göttingen, JC Peine und JKSC Goslar.

Die Herzberger stellten die jüngste Mannschaft, die je bei dem Wettbewerb gestartet ist. Überhaupt ist schon die Teilnahme ein Erfolg, denn erstmals seit zwölf Jahren konnte die Judo-Abteilung des MTV ein eigenes Team ohne Fremdstarter aus anderen Vereinen aufbieten. Eine Mannschaft besteht aus zwei weiblichen Judoka (bis 63 kg und über 63 kg), sowie männlichen Judoka in den Klassen bis 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg und über 90 kg.

Karolin Krispin und Werner Mahlert punkten für den MTV

Die erste Begegnung ging gegen den JC Peine, der aus zahlreichen guten Kämpfern auswählen konnte. Hier konnten nur Karolin Krispin und Werner Mahlert jeweils einen Punkt für den MTV erkämpfen. Im folgenden Kampf gegen den BJC Braunschweig sicherte sich Mats Marcus einen Kampf. Im letzten Duell gegen den JKSC Goslar durften sich erneut Krispin und Mahlert über einen Punkt freuen.

Marcel Mücke (r.) gibt bei seinem Kampf alles. © Verein | MTV Herzberg

Da einige MTV-Kämpfer an dem Tag durch Krankheit stark gebeutelt waren und es für zwei Teilnehmer der erste Wettkampf war, war das Ergebnis am Ende fast zweitrangig. Denn schon der Startschuss nach den Corona-Jahren, in denen keine Meisterschaften stattfinden durften, war ein toller Erfolg. Die Mannschaft möchte sich für die nächsten Jahre noch ein wenig verstärken. Wer Lust hat, den Judo-Sport kennenzulernen, ist beim Training immer dienstags und freitags von 19 bis 21 Uhr in der kleinen OBS-Halle herzlich willkommen.

MTV Herzberg: Linnea Reupert, Janette Stegmeier, Karolin Krispin, Werner Mahlert, Leonard Kunz, Mathis Malte Müller, Mats Marcus Müller, Marcel Mücke.

