Osterode Am Wochenende ist die Luftgewehr-Bundesliga zu Gast in Osterode. Doch wer sind eigentlich die Sportler und Offiziellen der SB Freiheit?

Die Luftgewehr-Mannschaft der SB Freiheit tritt am 4. und 5. Februar 2023 beim Bundesliga-Finale in der Ratiopharm-Arena in Ulm an. Nach drei spannenden Wettkämpfen kehren die Freiheiter mit der Silbermedaille heim.

Sportschießen Bundesliga in Osterode am Harz: Wer ist die SB Freiheit?

An diesem Wochenende gastiert die Luftgewehr-Bundesliga in der Lindenberghalle in Osterode am Harz. Gastgeber der Wettkämpfe ist die SB Freiheit, eine der erfolgreichsten deutschen Mannschaften der vergangenen Jahre. Hier stellen wir die Teammitglieder kurz vor:

Die Mannschaft der SB Freiheit für die Saison 2023/24 in der Luftgewehr-Bundesliga.

Name: Michaela Müller-Thöle (Kapitänin) Beruf: Kaufmännische Assistentin Bestleistung: 399 Motto: No pain, no gain!

Name: Merle Baucke Beruf: Studentin Bestleistung: 398 Motto: Alles ist möglich. Nichts muss, alles kann!

Name: Jolyn Beer Beruf: Sportsoldatin Bestleistung: 399 Motto: One Team, one dream!

Name: Jeanette Hegg Duestad Beruf: Sportschützin Bestleistung: 400 Motto: All dreams can come true with the courage to pursue them.



Name: Finja Kölling Beruf: Duale Studentin Bestleistung: 398 Motto: Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg!

Name: Jana Meinheit Beruf: Studentin Bestleistung: 397 Motto: Can't be one hundred if you're only giving ninety-five.

Name: Lisa Müller Beruf: Sportsoldatin Bestleistung: 397 Motto: Von nix kommt nix!

Name: Emma Norholm Koch Beruf: Studentin Bestleistung: 397

Name: Aleksandra Pietruk Beruf: Studentin Bestleistung: 399 Motto: Unmöglich ist kein Fakt, sondern eine Meinung!



Name: Christian Pinno Funktion: Trainer Motto: Ehrlich im Kampf, bescheiden im Sieg, neidlos in jeder Niederlage.

Name: Sebastian Höfs Funktion: Co-Trainer Motto: Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient!

Name: Nils Froböse Funktion: Sportorganisator Motto: Hier kommt die Freiheit...

Name: Maik Wonigkeit Funktion: Sportorganisator Motto: Facit Omnia Voluntas

Name: Daniel Gross Funktion: Physiotherapeut Motto: Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart!

Seit der Saison 2013/14 treten die Freiheiter in der höchsten deutschen Klasse an, der Luftgewehr-Bundesliga. Diese ist in eine Nord- und Südstaffel aufgeteilt, die SB schießt in der Nordstaffel. Die jeweils vier besten Teams pro Staffel qualifizieren sich für das große Bundesliga-Finale.

Der größte Erfolg: SB Freiheit wird Deutscher Meister

Ihren größten Erfolg feierten die Freiheiter in der Saison 2017/18, als sie am Ende den Meisterspiegel gewinnen konnten und damit Deutsche Meister wurden. In der vergangenen Saison unterlag die Schützenbrüderschaft im Finale und durfte sich über die Silbermedaille freuen.

Auch in der Saison 2015/16 wurden die Freiheiter, die von Christian Pinno trainiert werden, deutscher Vizemeister. Dreimal baumelte am Ende zudem schon die Bronzemedaille um den Hals der SB-Schützen.

