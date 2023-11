International läuft es bei der BG Göttingen wie geschmiert

International läuft es für die BG Göttingen weiter wie geschmiert. Im FIBA Europe Cup feierten die Veilchen am Mittwochabend den dritten Sieg im dritten Spiel und verteidigten damit die Tabellenspitze in ihrer Gruppe I. Gegen den zypriotischen Vertreter Keravnos BC setzte sich die Mannschaft von Olivier Foucart deutlich mit 90:71 (46:33) durch. Vor 1.507 Zuschauern in der Göttinger Sparkassen-Arena legten die Gastgeber schon in der ersten Hälfte den Grundstein und überstanden auch eine Schwächephase Anfang des Schlussabschnitts. Bester Veilchen-Werfer war Fedor Zugic mit 25 Punkten. Für Keravnos traf Delano Spencer am häufigsten (20 Zähler). „Ich bin froh über den Sieg, aber wir schauen immer auf die Dinge, die wir verbessern können. Wir müssen uns bewusst sein, dass es nicht jedes Mal gut geht, wenn ein Team 35 Punkte aus Freiwürfen und Offensiv-Rebounds erzielt“, zog Foucart sein Fazit.

Die Veilchen, die weiterhin auf Kapitän Harper Kamp (Knie) und Center Philipp Hartwich (Ellbogen) verzichten mussten, starteten mit viel Schwung in der Offensive in die Partie. Mathis Mönninghoff schloss einen 7:0-Lauf per Dreier zum 9:2 ab (3.). Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten auf 11:7 (5.). Doch Umoja Gibson ließ zwei Dreier folgen und stellte den alten Abstand wieder her (17:10/6.). Die Zyprioten bleiben zunächst hartnäckig, aber die Göttinger hatten ihren offensiven Rhythmus gefunden. Deondre Burns vergrößerte den Vorsprung gegen sein Ex-Team wieder durch ein Drei-Punkte-Spiel auf 23:14 (8.). Bis zum Viertelende behielt die BG diese Führung (27:18).

BG Göttingen hält den Vorsprung stabil

Im zweiten Abschnitt agierten beide Teams zunächst auf Augenhöhe. Einen Zugic-Dreier konterte Spencer zum 32:22 (12.). Dann erzielten Zugic und Zach Ensminger vier schnelle Punkte in Folge und zwangen Keravnos-Headcoach Michail Kakiouzis zu einer Auszeit (36:23/13.). Aber auch danach lief es für seine Mannschaft nicht besser – Karlis Silins und Gibson legten zum 40:23 nach (14.). Die Zyprioten ließen einige Chancen liegen und schafften es nicht, ihren Rückstand nennenswert zu verkürzen, zumal die Göttinger in Burns eine Antwort hatten (44:27/18.). Weil die Hausherren aber zu viele Offensiv-Rebounds abgaben (zehn bis zur Halbzeitpause), setzten sie sich nicht noch weiter ab. Den Abschnitt schloss Keravnos mit einem 2:6-Lauf zum 46:33 ab.

Es ist nicht alles schlecht, wenn man verliert, aber auch nicht alles gut, wenn man gewinnt. Es gibt noch viele Dinge, die wir reparieren müssen. Olivier Foucart, Trainer der BG Göttingen, sieht trotz des Erfolgs weiter Steigerungspotenzial

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Göttinger deutlich schwerer. In der Offensive lief es immer noch gut, aber in der Verteidigung erzwangen sie weniger Stopps. Die Gäste von der Mittelmeerinsel nutzten dies, um den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen (50:38/22.). Die Veilchen ließen sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Burns und Silins erhöhten wieder auf 55:38, aber Keravnos kämpfte weiter und kam auf 55:43 heran (24.). Im Anschluss waren die Hausherren offensiv nicht mehr zu halten und nur durch Fouls zu stoppen. Weil die BG aber sicher von der Freiwurflinie blieb, zog sie auf 64:43 davon (27.). Bei den Zyprioten ging nicht mehr viel, sodass die Göttinger mit einer 70:47-Führung ins Schlussviertel gingen.

BG Göttingen erstickt Hoffnungen der Gäste im Keim

Angesichts des hohen Vorsprungs verloren die Veilchen dann etwas ihren Fokus. Allerdings erstickte die Foucart-Truppe aufkeimende Hoffnung bei den Gästen durch Dreier von Burns und Zugic zum 76:53 (33.). Nach einer weiteren Kakiouzis-Auszeit warf Keravnos aber noch einmal alles in die Waagschale und verkürzte auf 78:61 (36.). Foucarts anschließende Auszeit wirkte: Die Göttinger ließen einen 10:2-Lauf zum 88:63 folgen (39.), der die Veilchen endgültig auf die Siegerstraße brachte.

In seiner Analyse sah Coach Foucart sowohl positives als auch verbesserungswürdiges: „Beim Defensiv-Rebound hätten wir einen besseren Job machen können. Unsere Halbfeld-Verteidigung war sehr gut, aber wir haben zu oft herein gegriffen und zu viele Fouls gemacht. Wir hatten sehr gute Momente im Spiel, aber auch sehr nachlässige. Wie ich schon sagte: Es ist nicht alles schlecht, wenn man verliert, aber auch nicht alles gut, wenn man gewinnt. Es gibt noch viele Dinge, die wir reparieren müssen.“

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

