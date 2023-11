Besondere Fortbildung: Ein Teil von Berti wird immer dabei sein

Clausthal-Zellerfeld In Clausthal-Zellerfeld findet eine Klettern-Fortbildung statt. Sie steht im Zeichen des vor kurzem tödlich verunglückten Berthold Uhlig.

Die Teilnehmer der Fortbildung "Indoor Klettern – Vorstieg" in Clausthal-Zellerfeld.

Kürzlich fand in der Akademie des Sports in Clausthal-Zellerfeld die Juleica-Fortbildung „Indoor Klettern – Vorstieg“ des KSB Goslar und der Sportjugend Goslar statt. Mit dem Hintergrund, dass der sehr geschätzter Referent Berthold Uhlig wenige Wochen vor Start des Lehrgangs tödlich verunglückte, war dies ein besonderer Lehrgang für alle Beteiligten. Klettern war seine Leidenschaft und diese hat er bei jedem Lehrgang an die Teilnehmenden weitergetragen.

„Berti wird uns fehlen, aber ein Teil von ihm wird immer dabei sein“, unterstreicht Eric Hagemann, Sportreferent Sportjugend in der Sportregion Nordharz. Mit alten Bekannten aus vergangenen Kletter-Fortbildungen und neuen Gesichter wurden die Inhalte des Kletterns im Vorstieg praxisnah geschult. Die meiste Zeit des Lehrgangs haben die 14 Teilnehmer und Teilnehmerinnen somit in der Halle an der Kletterwand verbracht, um praktische Erfahrungen sowohl im Klettern als auch im Sichern zu erleben.

Alle haben nach dem Lehrgang schwere Arme

Am Sonntag konnten die Teilnehmenden die Prüfung für den DAV Kletterschein Vorstieg absolvieren. Obwohl alle nach dem Lehrgang schwere Arme hatten, fiel das Feedback am Ende der Fortbildung durchweg positiv aus. Besonders hervorzuheben ist das gemeinschaftliche Miteinander. „Zu sehen, wie alle, auch wir Referierenden, lernen, die eigenen Grenzen zu erweitern und dann die anfängliche Hintersicherung im Vorstieg so lösen, ist immer etwas Besonderes“, berichtete Referentin Heidi Bellgardt.

Wer sich nun auch für einen Kletterlehrgang beim KSB Goslar interessiert, muss sich noch etwas gedulden. Der nächste Kletterlehrgang findet erst im Januar 2024 statt. Anmeldungen dafür sind im Bildungsportal des LSB Niedersachsen bereits möglich. Die Fortbildung wurde aus Mitteln des Landes Niedersachsen bezuschusst.

