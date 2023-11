Pe-La-Ka mit Remis, Hördens zweite Garde siegt

Osterode Der TTC Pe-La-Ka und der SV Rot-Weiß Hörden sind mit jeweils zwei Tischtennis-Teams gefragt. So liefen die Begegnungen für die Mannschaften.

Auch in den Herbstferien lief für die Mannschaften im Altkreis Osterode die Tischtennis-Saison weiter. Unter anderem waren Teams des TTC Pe-La-Ka und des SV Rot-Weiß Hörden im Einsatz.

TTC Pe-La-Ka mit gerechtem Remis im Auswärtsspiel

Die erste Herrenmannschaft des TTC Pe-La-Ka musste zum Aufeinandertreffen in der Bezirksliga zum SV Ahlbershausen zur hessischen Landesgrenze reisen. Thomas Büschleb/Alexander Gaun unterlagen dem gegnerischen Spitzendoppel nach 2:1-Satzführung denkbar knapp mit 10:12 im fünften Satz. Allerdings konnten Janis Högemann/Christoph Klein die Führung der Gastgeber wieder egalisieren und glichen aus. Torsten Nickel/Jan Lossie erhöhten zur 2:1-Führung.

Högemann und Gaun brachten die Seestädter wieder in Front, doch auch dieser Vorsprung hielt nicht. Nickel konnte noch punkten, ehe die Gastgeber erstmals mit 6:5 die Führung übernahmen. Der TTC konterte allerdings nochmals durch Klein, Gaun und Nickel. Das letzte Einzel und das Schlussdoppel ging verloren, sodass sich beide Mannschaften mit einem gerechten 8:8-Unentschieden zufriedengeben mussten.

Die zweite Herrenmannschaft des TTC Pe-La-Ka unterlag in der Kreisliga mit 4:7 bei der SG Osterhagen/Lauterberg. Auch beim TTC Lonau stand man auf verlorenem Posten und musste sich mit 2:7 beugen.

Rot-Weiße Reserve punktet zu Hause

Beim Spiel der zweiten Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden in der 3. Kreisklasse gegen den TTK Gittelde/Teichhütte IV konnte der Gast krankheitsbedingt nur mit drei Spielern antreten. Trotz der kampflos errungenen Spiele mussten die Hördener konzentriert bleiben und alles für den Sieg aufbieten. Der Gast spielte in den Sätzen auf Augenhöhe mit, im entscheidenden Augenblick punkteten aber die Rot-Weißen. Das ausgetragene Doppel wurde verloren, dafür waren Alexander Bierwirth (2), Marion Lips und Lukas Schreiber im Einzel erfolgreich. Alle vier Duelle gingen in den Entscheidungssatz mit dem besseren Ende für Hörden. Beim Stand von 6:1 gewann der TTK zwei Spiele, durch das letzte kampflos gewonnene Einzel war der 7:3-Sieg aber nicht mehr gefährdet.

Nach dreiwöchiger Pause griff die dritte Hördener Mannschaft beim TTV Scharzfeld III wieder in das Punktspielgeschehen der 4. Kreisklasse ein. Die Eingangsdoppel waren die spannendsten Spiele der Partie. Franziska Keil/Lukas Schreiber kämpften sich in den Entscheidungssatz, aber diesen verloren sie hoch. Die Routiniers Rolf Bierwirth/Manfred Klapdor hingegen gewannen ihren fünften Satz mit 17:15. In den Einzeln glich das unter Paarkreuz mit Franziska Keil und Lukas Schreiber zunächst zum 3:3 aus. Allerdings war der TTV im oberen Paarkreuz für die Hördener zu stark und letztendlich punktete nur noch Lukas Schreiber. Das anschließende Doppel verlor Rot-Weiß zum 4:7-Endstand.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

