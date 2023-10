TSV Schwiegershausen verpasst hauchdünn eine Sensation

Die Dartmannschaft des TSV Schwiegershausen hat eine Pokalsensation gegen den Drittligisten aus Bergen nur denkbar knapp verpasst. Erst in der Verlängerung, einem zusätzlich ausgetragenem Duell, mussten sich die Gastgeber schließlich geschlagen geben. Beim Debüt im NDV 8er-Teamcup waren die Schwiegershäuser ohne große Erwartungen in die Begegnung mit den Dutch Legionairs aus Bergen (Landkreis Celle) gegangen. Gespielt werden im Pokalmodus zunächst acht Einzel, dann folgen vier Doppel.

Durch einen Sieg von Patrick Schwab gingen die Hausherren aber direkt mit 1:0 in Führung. Ein 0:4-Lauf der Gäste wurde vor der Pause noch rechtzeitig gekontert. So konnte das Ergebnis nach den Einzeln im Rahmen gehalten werden (3:5). In den Doppeln harmonierten die Hausherren dann hervorragend und entschieden drei der vier Partien für sich. Beim Stand von 6:6 musste so das Teamgame entscheiden – gespielt wurde 1001 im Modus Best of Five, alle acht Darter auf beiden Seiten standen am Board.

Die Dart-Sensation liegt in der Luft

Die Schwiegershäuser erwischten den besseren Start und setzten sich 2:0 ab - die Sensation lag in der Luft. Wenn an diesem Tag überhaupt etwas von einem Fünf-Klassenunterschied zu sehen war, dann von diesem Punkt an. Die Legionairs agierten jetzt präziser, während die Akteure des TSV mehr und mehr Probleme mit dem ungewohnten Rhythmus hatten. Nichtsdestotrotz war im vierten Leg die Möglichkeit zum Sieg gegeben, doch keiner der fünf Matchdarts fand seinen Weg ins Ziel.

Durch den Leg-Ausgleich wendete sich das Blatt endgültig und der haushohe Favorit setzte sich doch noch durch. Für den TSV Schwiegershausen spielten Roland Beuershausen, Marc Haeger, Sven Bierwirth, Sven Gothe, Mirko Wills, Daniel Bringmann, Patrick Schwab und Patrick Hanel.

