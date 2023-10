Vereinsjubiläum: Harzer Bazis feiern zehnten Geburtstag

Die Harzer Bazis 2013 bestehen seit zehn Jahren, das hat der Fanclub des FC Bayern München nun mit einem großen Jubiläumsfest auf dem Sportplatz in Wulften gefeiert. Den 150 Gästen wurde ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Von Fußball-Dart, einer Mal-Ecke für Kinder, einem Bierduell, Bundesliga schauen auf einer Großbildleinwand, einem Food-Truck, einem Popcorn-Stand, einer Tombola, bis hin zu einer Versteigerung von einem E-Bike, wurde alles zur Verfügung gestellt, was das Herz begehrt.

Der Vorsitzende Frank vom Hofe und sein Vertreter Matthias Biegler erinnerten während ihrer Begrüßungsansprache an die Gründung des Vereins am 8. Juni 2013 und an die vielen Aktivitäten, die seit dem Bestehen des Vereins durchgeführt wurden: gemeinsame Bundesliganachmittage, Fahrten zu den Heim- und Auswärtsspielen des FC Bayern, die Teilnahme an den zahlreichen Veranstaltungen befreundeter Fanclubs, aber insbesondere an die herrlichen Familien- und Oktoberfeste der vergangenen Jahre. Darüber hinaus engagiert sich der Fanclub bei der Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände aus dem Stammort Wulften, wie zum Beispiel beim traditionellen Weihnachtsmarkt.

Bei der Tombola gibt es ein Trikot des FC Bayern mit den Unterschriften aller Spieler zu gewinnen. Foto: Harzer Bazis / Verein

Ein besonderes Augenmerk fiel auf das soziale Engagement. Sei es die Unterstützung der Palliativmedizin Göttingen mit mehr als 10.000 Euro oder des ASB-Wünschewagens mit mehr als 4.000 Euro sowie diverser Kleinspenden wie an den Förderverein Knirpsparade des Kindergarten Wulften, es gilt das Motto: Wo geholfen werden kann, wird auch geholfen. Momentan unterstützt der Fanclub beispielsweise die Organisation Harzer Sonnenzwerge.

Viel Spaß beim Fußball-Dart

Während der gesamten Veranstaltung konnten sich die Gäste, die weiteste Anreise hatte ein Mitglied aus München, der sich als ehemaliger Wulftener das Event nicht entgehen lassen wollte, an einem Fußball-Dart ausprobieren. Zahlreiche Versuche, die Tripple 20 zu erzielen, schlugen allerdings fehl. Der Highscore lag bei 104. Die Firma Möbel Bäucke unterstützt mit diesem Spiel das Kinder- und Jugend-Trauerzentrum Northeim, der der Fanclub beteiligte sich daran.

Die hochpreisige Tombola stand ganz im Zeichen des guten Zwecks. Angefangen von Gutscheinen, Überraschungspaketen, diversen Fahrradzubehörteilen, einem aktuellen Bayerntrikot mit sämtlichen Unterschriften der Mannschaft bis hin zu einer All-Inklusive-Fahrt des Fanclubs im kommenden Jahr war alles dabei. So verwundert es nicht, dass allein durch den Losverkauf ein Reinerlös von 2.300 Euro erzielt werden konnte.

Mit einer Versteigerung eines E-Bikes wird Geld für den guten Zweck gesammelt. Foto: Harzer Bazis / Verein

Ein weiteres Highlight war die Versteigerung eines E-Bikes von ToTo’s Bike Shop. Auch hier wurde der Gesamterlös dem guten Zweck zugeführt. Mit einem Gebot von 500 Euro startend, ging es ganz schnell auf über 1000 Euro. Schließlich fiel der Hammer bei 1861 Euro. Da auch dieser Betrag gespendet wurde, war es für den Meistbietenden eine Selbstverständlichkeit, die Summe auf 1.900 Euro aufzustocken. Die befreundeten Fanclubs steuerten ebenfalls noch Spenden bei, damit konnten an diesem einen Tag 4.600 Euro für die Harzer Sonnenzwerge zur Verfügung gestellt werden. Deren Vorsitzender Frank Abraham bedankte sich persönlich bei den Veranstaltern.

