Interessantes Urteil: Punktabzüge für fehlende Schiris möglich

Immer mehr Vereine haben Probleme, ihr Soll an Schiedsrichtern zu stellen.

Die Zahl der Schiedsrichter ist in den vergangenen Jahren, trotz aller Bemühungen seitens des Verbands, eher rückläufig. Auch in der Region Südniedersachsen ist dies zu spüren, wenngleich immer wieder junge Unparteiische ausgebildet werden. Für die Vereine ist es nicht immer leicht, ihr Soll zu erfüllen. In diesem Zusammenhang hat das Oberste Verbandssportsgericht (OVG) nun ein interessantes Urteil gesprochen.

„Punktabzüge für Mannschaften, deren Vereine das Schiedsrichtersoll nicht erfüllen, sind grundsätzlich möglich, bedürfen aber der richtigen Auslegung der in der NFV-Spielordnung hierzu festgelegten Bestimmungen“, heißt es im Urteil des OVG, mit dem ein Verwaltungsentscheid des Spielausschusses im NFV-Kreis Verden aufgehoben wurde, der gegen einen seiner Vereine wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls neben einer Geldstraße von 800 Euro einen Abzug von acht Punkten zur Saison 2023/24 ausgesprochen hatte.

Kreisverband handelt nicht entsprechend der Ausschreibung

Der betreffende Verein hatte für das Spieljahr 2022/23 für neun gemeldete Mannschaften nur einen anerkannten Unparteiischen gestellt. „Der Verwaltungsentscheid ist unwirksam, weil der Kreisspielausschuss von dem ihm eingeräumten und zu beachtenden Ermessen bei der Festsetzung des Punktabzuges keinen Gebrauch gemacht hat, sondern sich entgegen der Spielordnung bereits bei der Ausschreibung gebunden hat“, heißt es in der Urteilsbegründung.

„Im vorliegenden Fall wurde aus einer Kann-Bestimmung eine Ist-Bestimmung gemacht. Punktabzüge für fehlende Schiedsrichter können von den Kreisen grundsätzlich vorgenommen werden. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich die Ausschreibung an den Satzungen und Ordnungen des NFV orientiert“, kommentierte NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert das Urteil. Der pensionierte Richter stand dem OVG von 2014 bis 2021 vor und führte von 2007 bis 2014 das Sportgericht im NFV-Kreis Hildesheim.

rk

