22 neue Schiedsrichter greifen im NFV-Kreis zur Pfeife

Schiedsrichter sind eine besondere Spezies. Sie sind in den meisten Sportarten unabkömmlich, überall werden sie gebraucht als Spielleiter, Kampf- oder Punktrichter. Aber in den meisten Sportarten herrscht Mangel an Menschen, die sich einer solchen Aufgabe stellen. Denn häufig stehen sie in der Kritik. Immer wieder gibt es Trainer, Betreuer, Zuschauer, die an den Entscheidungen der Unparteiischen etwas auszusetzen haben. Manches Mal berechtigt, aber häufig spielen emotionale Gründe oder auch Regelunkenntnis eine wesentliche Rolle.

„Es ist nicht so, dass sich kaum Interessenten für die Ausbildung zum Schiedsrichter finden lassen. Erst im September bildete der Fußballkreis Göttingen-Osterode 22 neue Schiedsrichter aus“, so Nadine Rahlfs, im Schiedsrichter-Ausschuss verantwortlich für die Anwärterlehrgänge. Häufig aber ist ihre Einsatzbereitschaft nicht von Dauer. So wurden im Jahr 2019 sogar 24 neue Schiedsrichter ausgebildet. Drei Jahre später sind von ihnen nur noch acht aktiv.

Gründe für das Aufhören: Beschimpfungen, Beleidigungen und Androhung von körperlicher Gewalt

Die Gründe, warum viele der neuen Schiedsrichter ihre Tätigkeit beendeten, sind zwar vielfältig, aber oftmals ist Ärger bei Spielleitungen bis hin zu Beschimpfungen, Beleidigungen oder gar Androhung körperlicher Gewalt Grund für ihre Entscheidung. Der Schiedsrichter-Ausschuss versucht daher, Paten für die neuen Schiedsrichter zu finden, die sie bei ihren ersten Einsätzen begleiten. Wenn ein Jung-Schiedsrichter die Prüfung bestanden hat, ist er noch lange kein fertiger Unparteiischer. So stellen die ersten Spielleitungen einen wesentlichen Faktor der Ausbildung dar.

Vielmehr würden wir uns freuen, wenn die Schiedsrichter bei ihren Einsätzen begrüßt werden und es auch nach dem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, freundliche Worte zur Verabschiedung gibt. Christian Rahlfs, Vorsitzender des Kreisschiedsrichter-Ausschusses

„Im Interesse des Fußballs sollten alle Spieler, Verantwortlichen und Zuschauer ihr Verhalten überdenken. Ihrem Stürmer vergeben sie, wenn er eine 100-prozentige Chance auslässt“, sagt Reinhard Plüschke, Geschäftsführer im NFV-Kreis. Christian Rahlfs, der Vorsitzende des Kreisschiedsrichter-Ausschusses, appelliert daher an alle Beteiligten, die Schiris zu unterstützen und ihnen auch mal eine Fehlentscheidung zu verzeihen. „Vielmehr würden wir uns freuen, wenn die Schiedsrichter bei ihren Einsätzen begrüßt werden und es auch nach dem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, freundliche Worte zur Verabschiedung gibt. Nur gemeinsam werden wir an der aktuellen Situation etwas ändern können.“

Zu den neu ausgebildeten Schiris zählt mit Jan Engelberg vom SV Rotenberg auch ein Fußballer eines Altkreis-Vereins.

