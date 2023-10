NFV-Kreis Göttingen-Osterode trauert: Ralf Bertram verstorben

Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode trauert um Ralf Bertram. Nach kurzer Krankheit ist Bertram im Alter von 61 Jahren gestorben. Seinem Heimatverein TSV Eintracht Wulften gehörte er seit 1968 an.

Seine lange ehrenamtliche Tätigkeit begann er im damaligen NFV-Kreis Osterode 1993 im Spielausschuss. Auch nach dem Zusammenschluss der NFV-Kreise Göttingen und Osterode im Jahre 2013 gehörte er bis zuletzt dem Spielausschuss an, in dem er stellvertretender Vorsitzender war. Neben der Tätigkeit als Staffelleiter war er in den vergangenen Jahren auch für die Rechtssprechung zuständig. Viele Jahre war er auch als Schiedsrichter auf Bezirksebene tätig.

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Bertram zahlreiche Ehrungen auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene. Zuletzt wurde er im Jahr 2022 mit der Goldene Kreisehrennadel ausgezeichnet.

