Pöhlder erzielen bei Kreiswettbewerben gute Ergebnisse

Die Kreispokalmeisterschaften des KSV Südharz fanden im September auf den Schießständen des Herzberger SG statt. Die SGes Pöhlde war mit sechs Schützeninnen und Schützen sowie zwei Mannschaften am Start.

In der Mannschaftswertung belegte die zweite Pöhlder Mannschaft mit Dorit Bödecker, Astrid Medrian und Wolfgang Medrian mit 274 Ringen den zweiten Platz. Die erste Mannschaft mit Dorothea Diederich, Gabriela Ludwig und Hilmar Lohrengel erzielten 271 Ringe und landete auf dem undankbaren vierten Platz.

Seniorinnen 3 der SGes Pöhlde dominieren das Feld

In der Einzelwertung Senioren 3 belegte Hilmar Lohrengel den sechsten Platz. Wolfgang Medrian machte es besser, er siegte mit 90 Ringen bei den Senioren 4. Die Klasse Seniorinnen 3 wurde von den Pöhlder Schützinnen dominiert. Gabriela Ludwig siegte mit 93 Ringen (sechs 10er) vor Dorit Bödecker (93 Ringe, fünf 10er) und Dorothea Diederich (93 Ringe, vier 10er). Astrid Medrian belegte mit 91 Ringen den fünften Platz.

Die Pöhlder Schützin Dr. Maren Ohnesorge, diesmal für die Herzberger SG startend, siegte mit ihren Teamkolleginnen Janette Balko und Alexandra Burghardt in der Mannschaftswertung der Senioren 0. In der Einzelwertung Seniorinnen 0 belegte sie mit 91 Ringen einen sehr guten vierten Platz.

Erfolge beim Kreiskönigsschießen

Auch das diesjährige Kreiskönigsschießen des KSV Südharz wurde bei der Herzberger SG ausgetragen, hier starteten die Pöhlder mit vier Teilnehmern. Dorothea Diederich und Dr. Maren Ohnesorge erhielten anschließend eine Einladung zum Kreisschützenball in Bad Sachsa, bei dem die ersten drei jeder Disziplin geehrt werden.

In der Disziplin Kleine Königin (fünf Schuss KK-Auflage) erzielte die neue Kreiskönigin Dorothea Diederich ebenfalls das beste Ergebnis (48 Ring, Teiler 376). Da es laut Ausschreibung nicht möglich ist, zwei Würden gleichzeitig zu erringen, wurde sie in dieser Disziplin außer Konkurrenz gewertet. Dr. Maren Ohnesorge wurde in der Disziplin Freihandkönigin Dritte.

Manfred Bödecker erzielte beim Schießen auf den Kreisverbandskönig einen 998er Teiler, dies bedeutete Platz 29. In der Disziplin Kleiner König belegte Hilmar Lohrengel den 20. Platz.

