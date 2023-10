Beim TTC Grün-Weiß Herzberg ist jede Menge los

Obwohl in den vergangenen Wochen auch einige Niederlagen bei den Tischtennis-Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg zu verbuchen waren, können sich die Platzierungen insgesamt weiterhin sehen lassen.

Ausgerechnet bei der ersten Herrenmannschaft klemmt es, da das komplette obere Paarkreuz mit Philip Böttcher und Christopher Jablonski krankheitsbedingt bei den ersten Partien fehlte. So sah sich der Dasseler SC in der Nicolaihalle mit Karsten Kühne, Gabriel Becker, Michael Hartmann, Sebastian Lagershausen, Josefine Höche und Jamie Joel Hampel einem geschwächten Gegner gegenüber und nutzte die Chance beim 2:9 gnadenlos aus. Für Grün-Weiß punkteten Karsten Kühne an ungewohnter Top-Position sowie Michael Hartmann. Spannender gestaltete sich die Partie beim TTC Pe-La-Ka, wo Becker/Kühne siegten und Gabriel Becker die Nummer eins der Gastgeber niederkämpfte. Im Spielverlauf waren die Herzberger zwar auf Tuchfühlung, hatten aber mehrfach in der Verlängerung das schlechtere Ende für sich. Nur Michael Hartmann konnte beim 4:9 noch beide Einzel gewinnen.

Zweite Mannschaft des TTC Grün-Weiß Herzberg ist auf Erfolgskurs

Gegen die in Top-Besetzung angetretene zweite Mannschaft mit Josefine Höche, Michael Winter, Florian Huppert und Jörg Zupke konnte Eintracht Wulften in der Kreisliga nichts ausrichten, beim 7:1 wurde nur ein Einzel abgegeben. Ihrer zweiten Mannschaft dicht auf den Fersen ist die dritte TTC-Auswahl, die ebenfalls in der Kreisliga auf Punktjagd geht. Mit Lutz Peters, Jamie Joel Hampel, Michael Recht, Stefan Sommer und Marco Peters legten die Hausherren gegen den TTC Förste II ein 4:0 vor, dann punkteten die Gäste fünf Mal in Folge. Marco Peters egalisierte, die Schlussdoppel gingen pari zum 6:6 aus. Beim Derby gegen TTC Lonau traten jeweils fünf Spieler an die Tische. Marco Peters Einsatz beim Doppel schlug sich im Sieg nieder, die Gäste hatten allerdings in den Einzeln das entsprechende Quäntchen Glück im Gepäck und besiegten die Hausherren letztlich mit 4:7. Außer dem Doppel Peters/Peters holten Stefan Sommer, Jamie Joel Hampel und Michael Recht je einen Punkt.

Die vierten Herren traten in der 2. Kreisklasse beim SuS Tettenborn II bei einer besser platzierten Mannschaft an. Nach ausgeglichenen Doppeln und dem ersten Sieg von Jessica Wills konnten die Gastgeber drei Einzel in Folge für sich entscheiden. Trotz der Siege von Manuela Schwark und Ersatz Nico Beck musste so eine 4:7-Niederlage notiert werden.

Doppelführung für die Herzberger in der 3. Kreisklasse

Auf Unterstützung aus der sechsten Mannschaft war die fünfte Auswahl in der 3. Kreisklasse gegen den TV Pöhlde II angewiesen. Auch die Gäste traten mit Ersatz an, mussten aber insgesamt die Überlegenheit der Herzberger anerkennen. Die Petra Kuhn und Lisa Napieralla holten vier Punkte, dazu addierte sich das Einzel von Nico Beck und beide Eingangsdoppel. In ihrer Stammmannschaft, dem TTC VI, hatten Napieralla und Beck bereits gegen Wulften II (7:3) und Gittelde-Teichhütte IV (7:4) gemeinsam mit Daniel Sattler, Thomas Röth und Sophia Helbing gewonnen. Auch gegen den TTC Hattorf IV ließ das Team beim 7:1 nichts anbrennen und steht vor der fünften Mannschaft an der Spitze der Liga.

Die neu formierte achte Mannschaft des TTC Grün-Weiß Herzberg mit (v.l.) Sebastian Müller, Anita Thurm, Anita Haut und Daniel Duda spielt in der 4. Kreisklasse. Foto: TTC GW Herzberg / Verein

Nach der 3:7-Niederlage der siebten Mannschaft gegen die neu formierte eigene Achte Daniel Duda, Alina Weber, Sebastian Müller und Anita Haut musste der Weg nach Steina angetreten werden. Dort zeigten Jugendersatz Maxim Ruder und Neuzugang Daniel Duda vollen Einsatz, holten jeweils beide Einzel, die zusammen mit einem Einzel von Jochen Matuschewski und dem Schlussdoppel Ruder/Duda dem Tabellenführer der 4. Kreisklasse ein Unentschieden abtrotzten. Auch gegen den TTV Scharzfeld III unterstützte Maxim Ruder die siebte Mannschaft, gemeinsam mit Jürgen Bergmann, Jochen Matuschewski und Sebastian Müller gewannen die Herzberger mit 7:1. Die achte Mannschaft hatte gegen das routinierte Team des TTC Förste V hingegen mit 3:7 das Nachsehen. Daniel Duda, Sebastian Müller sowie ein Doppel punkteten.

Die Tischtennis-Jugend des TTC Grün-Weiß spielt erfolgreich

Besonders erfolgreich sind die Jugendmannschaften unterwegs. Obwohl die erste Jugend beim RW Obernfeld beim 5:5 ihren ersten Punktverlust einfuhr, steht die Truppe weiterhin auf Rang eins. Anstelle von Jamie Joel Hampel und Alina Weber waren diesmal Maximilian Harenberg (1) und Juline Marwede aufgerückt und unterstützten Luis Rusteberg (1) und Maxim Ruder (2). In der Stammbesetzung Luis Rusteberg, Maxim Ruder, Alina Weber und Maximilian Harenberg wurden beim SV Altgandersheim und gegen den TV Bilshausen mit 8:2 und 9:1 klare Siege erzielt.

Auch die zweite Jugend mit Maximilian Harenberg, Jona Christian Wedemeyer, Luis Markowski und Niels Vogt ist inzwischen technisch so versiert, dass die Betreuer eigentlich nur noch den Fahrer zu den Auswärtsspielen geben. Nach Siegen gegen die SG Rhume (7:3) und beim Nikolausberger SC (6:4) gewann der Tabellenführer der 1. Kreisklasse auch gegen den TV Bilshausen II mit 9:1.

Noch deutlicher überlegen zeigt sich momentan die dritte Jugend bei ihren Spielen in der 3. Kreisklasse. Ben Schweser, Juline Marwede, Michelle Podolski, Mika Rohrmann und Antonia Haut machten gegen die SG Rhume II (9:1) und den TTC Förste (10:0) kurzen Prozess.

