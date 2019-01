U17 der Young Grizzlys holt sechs Punkte vor dem Top-Spiel

Erwartete Favoritensiege feierten die Eishockey-Nachwuchsmannschaften der Grizzlys Wolfsburg am vergangenen Wochenende. Die U20 landete einen Kantersieg mit Shut-out (Spiel ohne Gegentor). Die U17 bog zweimal einen frühen 0:2-Rückstand um und holte sechs Punkte vor dem anstehenden Spitzenspiel gegen Verfolger Duisburg.

U20-DNL, Division III Nord

Young Grizzlys – RT Bad Nauheim 9:0 (3:0, 1:0, 5:0). Mit drei Toren und einer Torvorlage war Toptalent Steven Raabe der herausragende Spieler der Partie. Der 17-Jährige, der in dieser Saison schon 19-mal bei den DEL-Profis zum Einsatz kam, führte sein Team zu einem lockeren Sieg. „Wir sind froh, dass Steven zuletzt wieder bei uns gespielt hat, auch wenn wir uns freuen, wenn er oben bei den Profis Erfahrung sammeln kann“, sagt U20-Trainer Laszlo Csata.

Dessen Team liegt weiter mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Moskitos Essen auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach starkem Saisonstart mit viel Vorsprung hatte die Csata-Truppe zwischenzeitlich einen Einbruch erlitten, der zu einem großen Teil mit Raabes Abstellung an die verletzungsgeplagten Profis zu tun hatte. „Jetzt“, berichtet Csata jedoch, „profitieren wir von Stevens Entwicklung.“

Doch nach wie vor sei es keine Ein-Mann-Show. Gegen Bad Nauheim zeichneten auch Jannis Bahr (2), Kieran Schuster, Jakob Ceglarski, Michael Moser und Pascal Frey für die Grizzlys-Treffer verantwortlich. Am Sonntag, 11.15 Uhr, gastieren die Wolfsburger nun bei Angstgegner EJ Kassel. Nach drei Siegen in den ersten drei Saisonduellen (5:2, 8:3 und 7:5) mit EJ setzte es zuletzt in der Schwächephase zwei Niederlagen in Folge (3:4 und 3:5). „Weil wir zu wenig Tore geschossen haben“, erinnert sich Csata. Raabe soll im Kader stehen – und mit ihm die kleine Negativserie enden.

U17-DNL, Division II Nord

Preussen Berlin – Young Grizzlys 2:10 (2:2, 0:5, 0:3). Vielleicht waren die Busbeine der Grund dafür, dass die Gäste nach 155 Sekunden mit 0:2 zurücklagen beim Schlusslicht. Außer Härte (zwei Spieldauerstrafen) hatten die Hauptstädter anschließend nichts mehr zu bieten. David Gorski (4), Nicklas Müller (2), Daniel Herklotz (2), Dustin Schild und Nikita Kähm drehten das Spiel für den Tabellenführer.

Young Grizzlys – Hamburger SV 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). Auch im zweiten Match des Wochenendes brauchte das Team von Trainer Andreas Henkel einen 0:2-Rückstand, um aufzuwachen. Kähm (2), Herklotz, Paul Gänsslen und Julian Steinke trafen für die Grizzlys. Die empfangen nun am Sonntag (11.30 Uhr, Eis-Arena) Verfolger EV Duisburg und können mit einem Sieg eine Vorentscheidung im Titelrennen herbeiführen.