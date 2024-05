Kreis Peine. In der Fußball-Bezirksliga steht ein spannender letzter Spieltag auf dem Programm. Alle Peiner Teams können den Klassenerhalt schaffen.

In der Fußball-Bezirksliga 2 gibt es am letzten Spieltag ein echtes Herzschlagfinale für die Fußballer des TSV Arminia Vöhrum. Noch vor einigen Wochen zierten die Blau-Weißen das Tabellenende, ehe sie eine starke Aufholjagd starteten. Und auf die wollen sie am Sonntag (15 Uhr) mit einem Sieg bei Arminia Vechelde – und dem bei passender Schützenhilfe eintretenden Klassenerhalt – das i-Tüpfelchen draufsetzen. „Wir haben uns dieses Endspiel erarbeitet, an das wir immer geglaubt haben, von dem extern aber niemand ausgegangen ist“, erklärt Vöhrums Trainer David Lieckfeldt und sagt mit Blick auf den Trend vieler Fußball-TV-Dokumentationen in den vergangenen Jahren scherzhaft: „Wenn wir das noch umbiegen, kommen wir nächstes Jahr ins Kino.“

„Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das ist eine starke Truppe, die da auf uns wartet.“ David Lieckfeldt

Doch dafür müssen die Vöhrumer erst einmal an den zuletzt ebenfalls wieder erstarkten Vecheldern vorbei. Der Kreisrivale holte zuletzt vier Siege und ein Remis, tütete am Mittwochabend mit dem 6:0-Erfolg gegen den FC Wenden den Klassenerhalt ein und geht ab dem Sommer in seine neunte Bezirksliga-Saison in Serie. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das ist eine starke Truppe, die da auf uns wartet“, erklärt David Lieckfeldt, dessen Team aber zusätzlich auf Schützenhilfe angewiesen ist.

Vöhrum muss auf eine Niederlage von einem von drei Teams hoffen

Der MTV Salzdahlum (beim FC Heeseberg), der FC Wenden (beim TSV Wendezelle) und RW Schwicheldt (gegen Teutonia Groß Lafferde) sind mit ihren jeweils 39 Punkten und dem jeweils schlechteren Torverhältnis für die Vöhrumer in Reichweite. Einer der drei Vertreter muss also verlieren, damit die Arminia das rettende Ufer noch erreicht. „Schwicheldt rechne ich da mal raus, denn für mich wäre es die Storyline schlechthin, wenn alle Peiner Teams drinbleiben würden“, erklärt David Lieckfeldt.

Die Vechelder sind mit ihrer Platzierung bereits sicher für den Härke-Pokal qualifiziert, können sich nach oben nicht mehr verbessern und höchstens noch um einen Platz abrutschen – zu verschenken hat seine Mannschaft trotzdem nichts, gibt Trainer Dennis Pasemann unmissverständlich zu verstehen: „Die Jungs wollen richtig Gas geben.“ Was das bedeutet, bekam am Mittwoch der FC Wenden mit sechs Gegentreffern zu spüren.

Justin Rodenstein (rotes Trikot) und die Schwicheldter Fußballer benötigen im abschließenden Spiel gegen Kevin Harms (blaues Trikot) und Teutonia Groß Lafferde einen Punkt für den Klassenerhalt. © regios24 | Henrik Bode

3:2-Hinspielsieg in Groß Lafferde dient den Schwicheldtern als Warnung

Gut 15 Kilometer westlich kommt es am Sonntag zeitgleich zu einem weiteren Peiner Kreisduell, in dem Rot-Weiß Schwicheldt alles in eigener Hand hat. Schon ein Unentschieden würde dem Team von Trainer Tobias Dreyer zum sicheren Klassenerhalt verhelfen. „Wir werden das Spiel seriös angehen und auf Sieg spielen – natürlich haben wir aber im Hinterkopf, dass uns auch ein Punkt reichen würde“, erklärt der Coach. Das Hinspiel vor fünfeinhalb Wochen entschied seine Mannschaft trotz damaligem personellen Engpass mit 3:2 für sich. Und obwohl sich die Situation gewandelt hat – RW verfügt über seinen kompletten Kader, während bei den Gästen einige Akteure fehlen werden –, warnt Dreyer: „Wir wissen ja, was man erreichen kann, wenn man ganz eng zusammensteht.“