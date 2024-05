Broistedt. Die Fußballerinnen gewinnen mit 3:1 gegen den FC Eintracht Northeim und spielen in der kommenden Saison wieder in der Oberliga.

Es ist vollbracht, die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt sind zurück in der Oberliga! Durch ihren 3:1 (1:1)-Erfolg am Mittwochabend gegen den FC Eintracht Northeim sind sie zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der Landesliga zu verdrängen. Gegen die Südniedersachsen mühte sich das Team von Trainer Börge Warzecha ein wenig, letztlich fuhren die Pfeile aber einen souveränen und ungefährdeten Sieg ein. Damit glückte auch die Revanche für die einzige Niederlage der Serie bei der Eintracht (0:1).

Die Pfeile starteten gut und nutzten gleich eine ihrer großen Chancen. Tia Zimmermann umkurvte nach einem Steckpass von Jessica Engwicht die gegnerische Keeperin und schob ein – ihr 26. Saisontreffer. Die Northeimerinnen überließen dem Gastgeber zu großen Teilen den Ball und wurden nur über Konter gefährlich. Zum Erfolg kamen sie damit bis zur Pause aber nicht. Broistedt hielt die knappe Führung.

Kurioser indirekter Freistoß führt zum Ausgleich von Eintracht Northeim

Auf kuriose Art und Weise fiel nach gut einer Stunde dann doch der Ausgleich. Der Schiedsrichter ahndete das zu lange Ballhalten (Sechs-Sekunden-Regel) von Broistedts Keeperin Nina Benke und gab knapp innerhalb des Sechzehners einen indirekten Freistoß für die Eintracht. „Das habe ich so auch noch nicht erlebt, aber die Regel ist eben so“, sagte Warzecha. Zu allem Überfluss landete der abgefälschte Schuss im Tor.

„Sie ist ein sehr guter Joker, braucht nicht lange, um ins Spiel reinzukommen.“ Börge Warzecha

Doch das sollte die Pfeile nicht aus der Bahn werfen. Die eingewechselte Lucie Kraft rückte die Verhältnisse mit einem Doppelpack wieder gerade und ließ die Broistedterinnen über die sofortige Rückkehr in die Oberliga jubeln. „Sie ist ein sehr guter Joker, braucht nicht lange, um ins Spiel reinzukommen“, lobt Warzecha. Der Jubel war riesig und das Team feierte noch bis um 2 Uhr in der Nacht. Für den Sonntag, wenn ab 13 Uhr der 1. FC Wolfsburg zu Gast ist, kündigte der Coach ausgiebigere Feierlichkeiten an.

Tore: 1:0 Tia Zimmermann (10.), 1:1 Julia Stahl (61.), 2:1, 3:1 Lucie Kraft (71., 90.+3).