Kreis Peine. Das Team bleibt der Fußball-Bezirksliga erhalten. Arminia Vöhrum gewinnt in Hondelage und bekommt ein Endspiel am letzten Spieltag.

Ein packendes und spannendes Saisonfinale in der Fußball-Bezirksliga 2 ist angerichtet – dafür sorgten am Mittwochabend die Peiner Mannschaften. Der TSV Arminia Vöhrum gewann mit 2:0 (0:0) beim MTV Hondelage und hat damit am Sonntag (15 Uhr) bei Arminia Vechelde noch die Chance auf den Klassenerhalt. Der kommende Gegner hingegen muss nicht mehr zittern, feierte mit seinem souveränen 6:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC Wenden den Ligaverbleib. Zuvor hatten es die bereits geretteten Groß Lafferder verpasst, mit einem Sieg beim MTV Schandelah-Gardessen in der Tabelle am Gegner vorbeizuziehen.

MTV Hondelage – Arminia Vöhrum 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Kilian Timpe (58.), 0:2 Lukas Nensel (74.).Vöhrums Trainer David Lieckfeldt war mit der „sehr seriösen Leistung“ seiner Mannschaft zufrieden. Allerdings sei die erste Hälfte des Spiels ziemlich ereignisarm gewesen. In der Defensive ließen die Gäste nichts zu, entwickelten auf der Gegenseite aber auch keine wirkliche Gefahr. Trotzdem wäre der Ball beinahe eingeschlagen: Marvin Janke hatte den Ball an der Mittellinie erobert und ihn sofort aufs gegnerische Tor gefeuert, weil Hondelages Keeper zu weit vorne stand. Doch der Armine traf nur die Unterkante der Latte. Eine beinahe identische Aktion lieferte der Stürmer im zweiten Abschnitt aus etwa 30 Metern ab – erneut kein Tor.

Lukas Nensel (blaues Trikot) erzielte nach seiner Einwechslung den Treffer zum 2:0 gegen den MTV Hondelage. © regios24 | Henrik Bode

Die Vöhrumer blieben aber geduldig. „Ich wusste, dass wir noch von der Bank nachschieben können“, erklärte Trainer David Lieckfeldt, der gerade die Doppel-Einwechslung von Marko Milicevic und Lukas Nensel vorbereitete, als sein Team in Führung ging. Eine starke Passstafette über die rechte Seite vollendete Kilian Timpe (58.). In der Folge waren die Gäste etwas zu hibbelig, doch für die Schlussphase fingen sie sich wieder. Beim 2:0 glänzte der auf den anderen Flügel gewechselte Timpe als Vorbereiter für das 2:0 des eingewechselten Lukas Nensel.

Einen großen Dank richtete David Lieckfeldt an die Vechelder, die im Parallelspiel deutlich gegen Wenden gewannen, wodurch der FC für die Vöhrumer weiter einholbar ist: „Vechelde hat nichts anbrennen lassen, eine souveräne Leistung – das habe ich von Dennis Pasemann und seiner Mannschaft aber auch nicht anders erwartet.“

Arminia Vechelde – FC Wenden 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Kai Kröhnert (38., Elfmeter), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Marcel Reim (40., 51., 71., 79.), 6:0 Louis Bytyqi (87.).Lediglich in den ersten 30 Minuten war noch etwas Sand im Arminia-Getriebe. „Weil wir lieber quer statt tief gespielt haben“, bemängelte Dennis Pasemann, dessen Team trotzdem schon vor der Pause die Weichen auf Sieg stellte. Kai Kröhnert verwandelte einen Elfmeter und Marcel Reim verwertete nach Ballgewinn an der Mittellinie einen stark vorgetragenen Angriff seiner Mannschaft. Und der Offensivmann war an diesem Abend gut aufgelegt. Nach der Pause schnürte Marcel Reim noch einen lupenreinen Hattrick zum 5:0. Louis Bytyqi erhöhte gar noch um einen weiteren Treffer. „Ich war schon zur Pause ganz entspannt, wusste, dass wir den Gegner laufen lassen können. Wenden hatte quasi keinen Torschuss, und wir hätten sogar noch deutlicher gewinnen können“, erklärte Dennis Pasemann.

MTV Schandelah-Gardessen – Teutonia Groß Lafferde 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Lars Ebeling (3.), 1:1 Patrick Schmidt (5.), 1:2 Julian Rode (75.), 2:2 Sylvan Köhler (78.), 3:2 Nico Ebel (88.).Zwar beantworteten die Groß Lafferder die frühe Führung der Wolfenbütteler postwendend mit dem Ausgleich und gingen zum Start der Schlussphase sogar durch Julian Rode in Führung. Letztlich gaben sie einen möglichen Punktgewinn aber wieder aus der Hand. „Weil wir unkonzentriert und taktisch schlecht gespielt haben“, bedauerte Teutonia-Trainer Thomas Mainka. Nach dem Gegentreffer zum 2:3 traf Julian Rode noch einmal die Latte und vergab damit die letzte Chance aufs Remis gegen das Team des Lafferder Ex-Coaches Marco Heidemann. „Wir hätten eigentlich einen Punkt mitnehmen müssen“, haderte Thomas Mainka.