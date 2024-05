Peine. Das junge Handballteam spielt trotzdem in der höchsten Spielklasse des Landesverbandes und will im nächsten Jahr einen neuen Versuch wagen.

Für die Qualifikation zur Bundesliga hat es am Ende des Wochenendes nicht gereicht, dennoch können die B-Jugend-Handballerinnen der Peiner SG 04 stolz auf sich sein. Das extrem junge Team zeigte beim Turnier in der heimischen Silberkamphalle gegen die zwischen ein und drei Jahre älteren Spielerinnen tolle Leistungen und feierte immerhin einen Sieg. Somit spielen die Peinerinnen in der kommenden Saison in der Regionalliga (vormals Oberliga), der höchsten Spielklasse im Handballverband Niedersachsen-Bremen.

Peiner SG 04 – Hannoverscher SC 18:16 (13:8). Der Start war vielversprechend: Die Peinerinnen führten im kleinen Derby gegen die Landeshauptstädterinnen schnell mit 6:1, die Pausenführung war aufgrund der guten Arbeit der Abwehr verdient. Weil die PSG im zweiten Abschnitt klare Chancen vergab, verkürzte der HSC noch.

Peiner SG 04 – VfL Oldenburg 12:22 (5:12). Die sehr aktive Abwehr des Bundesliga-Nachwuchses zwang die Peinerinnen im Angriff zu vielen Fehlern, die Oldenburg mit seinem schnellen Umschaltspiel bestrafte. „Bemerkenswert, dass unsere Mädels trotz des hohen Rückstandes nicht aufgegeben haben“, erklärte Trainer Thomas Beuse.

Peiner SG 04 – BSV Zwickau 17:23 (8:13). Nach neun Minuten stand es noch 5:5, ehe sich die körperlich deutlich überlegene Mannschaft aus Sachsen absetzte. Auch im zweiten Abschnitt blieben die Gäste stabil und zeigten gegen den Außenseiter keine Nerven.

Peiner SG 04 – JSG Fredenbeck/Stade 16:20 (9:11). Zum Auftakt des zweiten Tages zeigten sich die Peinerinnen noch einmal hochmotiviert. Sie wollten ihre letzte Chance nutzen, um zumindest noch Platz 4 und damit die zweite Quali-Runde zu erreichen. Die Mannschaften, die sich aus der Vorsaison kannten, zeigten vor allem defensiv starke Leistungen. Ab dem 2:2 setzte sich der Gegner ab und begrub die Hoffnungen der Peinerinnen.

Peiner SG 04 – HC Rödertal 16:27 (5:18). Gegen den großen Favoriten und späteren Turniersieger aus Sachsen setzte es für die jungen Peinerinnen eine herbe Niederlage.

Fazit von Trainer Thomas Beuse: „In acht von zehn gespielten Halbzeiten haben wir eine tolle Leistung gezeigt. Im Vergleich zu den B-Jugend-Landesliga-Spielen der abgelaufenen Saison haben wir uns deutlich gesteigert. Eins steht fest: Nächstes Jahr wollen wir bei der Bundesliga-Qualifikation wieder dabei sein und dann erfolgreicher sein.“

Es spielten: Rothes, Boehnke, Bock – Hampe 7, Punthöler 12, Oelker 5, Meyer 1, Werkhaupt 3, Könneker 14, Hadziavdic 6, Ayari 5, Martens 11, Müller 2, Wagner 5, Marotzke 6, Bytyqi 2.