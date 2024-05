Kreis Peine. Die Arminia-Teams kassieren erneut Niederlagen und verpassen den Klassenerhalt. Auch die Titelchance der Edemisser C-Junioren ist dahin.

Die Saison in den Jugendfußball-Ligen auf Bezirksebene geht mit großen Schritten dem Saisonende entgegen. Nun sind wieder drei Entscheidungen gefallen: Zwei Teams von Arminia Vechelde müssen den Abstieg verkraften, während die Titelchance der Edemisser C-Junioren endgültig dahin ist.

A-Junioren, Landesliga

Eintracht Northeim – Arminia Vechelde 5:0 (Gast nicht angetreten). Die Vechelder reisten gar nicht erst zum Spiel nach Südniedersachsen gegen den Tabellendritten. Die Arminia wird die Saison auf jeden Fall auf dem siebten Tabellenplatz beenden.

VfB Peine – MTV Wolfenbüttel 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Dino Tupkusic (3.), 1:1 (38.), 1:2 (54.), 2:2 Max Wasl (83.), 2:3 (89.).Als Peines Max Wasl in der 83. Minute den Ausgleich erzielte, sah es danach aus, als würde die weiße Weste der Wolfenbütteler einen Fleck erhalten. Die Lessingstädter hatten allerdings das letzte Wort und sorgten mit dem 3:2-Siegtreffer in der 89. Minute dafür, dass sie auch ihr 19. Saisonspiel gewannen.

A-Junioren, Bezirksliga Nord

TSV Edemissen – SV Stöckheim 6:2 (4:1). Tore: 0:1 (4.), 1:1, 2:1 Luis Goedecke (5., 13.), 3:1 Alan Khaleel (31.), 4:1 Luis Goedecke (35.), 5:1 Scott Paul (51.), 5:2 (57.), 6:2 Nick Henseler (77.).Durch den deutlichen Erfolg gegen das Schlusslicht haben die Edemisser auch rein rechnerisch den zuvor schon sehr wahrscheinlichen Klassenerhalt eingetütet. Gegen Stöckheim trotzten die Peiner Nordkreisler einem frühen Rückstand. Letztlich traf Luis Goedecke dreifach für den TSV.

A-Junioren, Bezirksliga Süd

TSG Bad Harzburg – SV Lengede 5:0 (Gast nicht angetreten). Der SV Lengede greift am vorletzten Spieltag empfindlich in den Abstiegskampf ein. Durch den Nichtantritt verließ die TSG Bad Harzburg das Tabellenende und verdrängte die JSG Weper auf den einzigen Abstiegsrang der Staffel.

JSG Weser/Solling – FC Pfeil Broistedt 5:1 (1:1). Tore: 0:1 Bjarne Göbel (31.), 1:1 (38.), 2:1 (47.), 3:1 (53.), 4:1 (65.), 5:1 (70.).Lange waren die Pfeile im Titelkampf vertreten, mit dieser Niederlage wurden sie nun auf den vierten Platz verwiesen. Zwar brachte Bjarne Göbel die Broistedter in Führung. Zur Pause war der Spielstand aber wieder ausgeglichen und nach dem Seitenwechsel schossen die Hausherren den deutlichen Sieg heraus.

B-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – BSC Acosta 1:5 (0:2). Tore: 0:1 (10.), 0:2 (40.+2), 0:3 (52.), 0:4 (58.), 1:4 Jayson Schütz (77.), 1:5 (80.+1).Es war einfach zu wenig: Durch die 1:5-Niederlage haben die Vechelder die letzte Chance auf den Klassenerhalt vergeben. Bei einem eventuellen Abstieg der FT Braunschweig aus der Niedersachsenliga hätte Tabellenplatz 10 für den Klassenerhalt reichen können, doch auch der ist für das Team von Trainer Lars Habelmann nicht mehr zu erreichen. „Leider haben wir unsere durchaus guten Chancen wiederholt nicht genutzt. Schießt du keine Tore, verlierst du Spiele und steigst in der Folge ab“, bedauertee der Coach. Für Mannschaft und Verein sei das sehr bitter. „Aber kein Vorwurf, alle Beteiligten haben sich ins Zeug gelegt. Am Ende müssen wir fair anerkennen, dass die Konkurrenz diese Saison einfach besser war“, erklärte Habelmann.

VfB Peine – SCU SalzGitter 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Piet Küster (4.), 2:0 Arne Schwingenheuer (16.), 3:0 Can Agirman (37.), 4:0 Piet Küster (62.), 5:0 (80.), 5:1 Jakob Lau (80.+4).Die Peiner haben souverän den zehnten Saisonsieg eingefahren. Am kommenden Samstag gilt es, diesen gegen die beiden Verfolger aus Vorsfelde und Fallersleben zu verteidigen.

B-Junioren, Bezirksliga Mitte

RW Volkmarode – Arminia Vechelde II 2:1 (0:0). Tore: 1:0 (43.), 1:1 Emil Skejic (61.), 2:1 (80.+3).Etwas überraschend unterlagen die Vechelder dem Vorletzten RW Volkmarode durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Damit beendet die Arminia-Reserve, die durch den Abstieg der eigenen Ersten ohnehin zurück in die Kreisliga muss, die Saison auf dem ersten Abstiegsplatz.

SV Lengede – Lehndorfer TSV 2:5 (0:3). Tore: 0:1 (17.), 0:2 (22.), 0:3 (40.), 1:3 Finn Heine (46.), 1:4 (49.), 2:4 Mats-Ole Kalinka (63.), 2:5 (75.).Mit einem Erfolg gegen den Tabellennachbarn hätten die Lengeder auf den dritten Tabellenplatz klettern können. So geht es am kommenden Samstag im Derby gegen die Vechelder darum, Rang 4 zu verteidigen.

C-Junioren, Landesliga

VfB Peine – Eintracht Northeim 1:1 (0:1). Tore: 0:1 (30.), 1:1 Finn Giere (38.).Gegen den Tabellenzehnten gelang dem Schlusslicht aus Peine der erst zweite Punktgewinn der Rückrunde. Finn Giere glich die Northeimer Führung in der zweiten Hälfte aus, was aber nichts am bereits länger feststehenden Abstieg des VfB ändertr.

C-Junioren, Bezirksliga Nord

TSV Edemissen – SV Brackstedt 5:2 (3:0). Tore: 1:0 Silas Schölske (5.), 2:0 Gustav Gerold (23.), 3:0 Daniel Zogalla (34.), 4:0 Robin Walter (44.), 4:1 (48.), 4:2 (57.), 5:2 Necmettin Akbolat (60.).Die Edemisser haben ihre Hausaufgaben gemacht, der Titel ist einen Spieltag vor dem Saisonende dennoch futsch. Weil sich Tabellenführer VfB Fallersleben II deutlich gegen den FC Schwülper durchsetzte, können die Peiner Nordkreisler nicht mehr auf die Spitzenposition klettern.

C-Junioren, Bezirksliga Mitte

Arminia Vechelde – Lehndorfer TSV 3:6 (2:3). Tore: 0:1 (1.), 0:2 (2.), 1:2 Jonathan Erbs (19.), 1:3 (23.), 2:3 Jonathan Erbs (27.), 3:3 Alessio Pappalardo (39.), 3:4 (51.), 3:5 (65.), 3:6 (67.).Nach dieser Niederlage ist der Abstieg der Vechelder besiegelt. Gegen Schlusslicht Lehndorfer TSV legte die Arminia einen klassischen Fehlstart hin und geriet nach nur zwei Minuten mit 0:2 in Rückstand. Das Team kämpfte sich zurück und war nach dem 3:3 zum Start der zweiten Hälfte am Drücker. „Aber aus dem Nichts kassieren wir mit einem Konter das 3:4. Danach waren die Köpfe nicht mehr aufzurichten, wir haben in allen Eigenschaften nachgelassen“, bedauerte Trainer Christian Brand.