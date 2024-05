Woltwiesche. Die Tischtennis-Spieler blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Erste Herrenmannschaft steigt in die Kreisliga auf.

Sechs Titel in einer Saison! Die Tischtennis-Abteilung des SV Viktoria Woltwiesche könnte kaum stolzer auf das Abschneiden in der abgelaufenen Saison sein. Schließlich hat es das seit der Gründung im Jahr 1970 noch nicht gegeben. „1994 hatten wir bereits mal fünf Meistertitel“, hat die stellvertretende Abteilungsleiterin und Jugendtrainerin Katharina Ehlers recherchiert. Sie fügte hinzu: „Mehr gab es vorher noch nie.“ Zusätzlich gewann die zweite Mannschaft in diesem Jahr den Kreispokal.

Die erste Herrenmannschaft schaffte den dritten Aufstieg in Serie und schlägt in der kommenden Saison in der Kreisliga auf. „Eigentlich hatten sie das Ziel Klassenerhalt – dann hat das Team aber immer mehr Spiele gewonnen“, berichtete Katharina Ehlers lachend. Nachdem die Viktoria den Sprung in die nächsthöhere Klasse zuletzt immer als Tabellenzweiter schaffte, holten sich Johanna Hanisch, Julian Bigos, Patrick Wildner und Adam Kuchnia dieses Mal sogar den Titel.

Die zweite Mannschaft schnappte sich sogar das Double: Mirko Sellner, Noah Reiher, Sven Langemann und Björn Rösemeier setzten sich in der 3. Kreisklasse C durch und gewannen den Kreispokal. „Der Titel war schon absehbar“, erklärte Ehlers. Gleiches gilt für die vierte Mannschaft in der Aufbaustaffel: Qing Lu, Rainer Heldt, Peter und Michael Krohm gewannen die Frühjahrsserie.

Erfolgreich waren auch die reinen Damenteams der Viktoria. Nach Platz 2 im Vorjahr war die erste Mannschaft nun besser besetzt und schnappte sich den Titel. Damit spielen Franziska und Katharina Ehlers, Jacqueline Kasten und Julia Fernàndez in der kommenden Saison im Bezirk. Auch die Reserve rutscht durch den Titel in der 2. Kreisklasse auf. Vivien Weißbon, Ulrike und Katharina Ehlers, Lara Foedtke und Juliane Kuschmierz trugen zum Erfolg bei.

Im Bezirk spielt in der kommenden Saison auch die Woltwiescher Jugend. Das gemischte Team mit Hendrik Wagener und Ibrahim Mohaisen sowie Emma Hanisch und Lara Foedtke setzte sich in der Kreisliga die Krone auf und will die Herausforderung zur neuen Saison angehen.