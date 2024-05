Wolfsburg. Die Peinerin kegelt in ihrer Altersklasse bei den Damen A zweimal Bestleistung und setzt sich mit einem Vorsprung von 22 Holz durch.

Es war wieder ein perfekter Tag für Kerstin Falldorf – bei den deutschen Meisterschaften spielte die Peiner Keglerin von der ersten bis zur letzten Bahn einen hochkonzentrierten Wettkampf und sicherte sich wie schon im Vorjahr den Titel im Dreibahnen-Spiel. In der Altersklasse der Damen A gewann sie mit einem deutlichen Vorsprung von 22 Holz und verwies ihre beiden Verfolgerinnen aus Bremerhaven auf die anderen Stufen des Treppchens.

„Ich bin sehr froh, dass ich schnell zu meinem Spiel gefunden habe. Den Vorjahrestitel zu verteidigen, macht mich schon sehr stolz.“ Kerstin Falldorf

Im Dreibahnen-Spiel sind die Allrounder unter den Keglern gefragt: Die Sportlerinnen und Sportler absolvieren jeweils 40 Wurf auf Bohle, Schere und Classic. Es geht darum, sich am besten und schnellsten auf die unterschiedlichen Bahnarten einzustellen. Und hier gehört Kerstin Falldorf mit zu den besten Spielerinnen in Deutschland. Selbst in der offenen Klasse der Damen hätte es die Peinerin auf den vierten Platz geschafft. Auf ihrer Paradebahn Bohle gelang ihr in ihrer Altersklasse das Höchstergebnis von 313 Holz (Gesamtplatz 6), auf der Scherebahn erspielte sie sehr gute 288 Holz (Gesamtplatz 7) und auf der Classic noch einmal mit Abstand Höchstholz von 260 Holz (Gesamtplatz 4). Das bedeutete am Ende Platz 1 mit insgesamt 861 Holz. „Ich bin sehr froh, dass ich schnell zu meinem Spiel gefunden habe. Den Vorjahrestitel zu verteidigen, macht mich schon sehr stolz“, lautete ihr glückliches Fazit.

Peiner Damenmannschaft holt nach Vize-Landestitel den fünften Platz

Die zweite Peiner Starterin bei den Damen A, Susanne Wichmann, konnte nicht in das Titelgeschehen eingreifen und erspielte mit 809 Holz nur Platz 13 unter 20 Starterinnen. Derweil hatte sich die Peiner Damenmannschaft als Vizelandesmeister Hoffnung auf einen Treppchenplatz gemacht. Aber die erspielten Hölzer von Viviane Christiansen (834), Kerstin Falldorf (834), Susanne Wichmann (807) und Jessica Struppat (832), insgesamt 3307 Holz, reichten am Ende nur für Platz 5. In der Herren A-Klasse erspielte Dirk Christiansen mit 811 Holz Platz 16, auch er hatte sich eine bessere Platzierung erhofft. Einen Tag zuvor hatte Petra Hartleib in der Damen-B-Klasse einen guten siebten Platz mit 781 Holz in einem 17er-Startfeld erreicht.

