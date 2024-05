Kreis Peine. In der 1. Fußball-Kreisklasse jubeln die Grün-Weißen im Topspiel. Takva Peine wiederum vergibt einen Matchball zum Aufstieg.

Eine weitere Entscheidung ist am 28. Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse gefallen: Grün-Weiß Vallstedt stand bereits als erster Aufsteiger ins Kreisoberhaus fest, nach dem Sieg im Topspiel bei Takva Peine ist auch die Meisterschaft in trockenen Tüchern. Derweil hat Takva es vorzeitig verpasst, mit einem Heimsieg den Grün-Weißen in die Kreisliga zu folgen. Auch am anderen Ende des Tableaus hat der MTV Wedtlenstedt – trotz Niederlage beim TSV Eixe – noch immer die Möglichkeit auf den Liga-Verbleib. Des weiteren bezwang die VT Union Groß Ilsede die Bezirksliga-Reserve des TSV Wendezelle souverän.

Takva Peine – Grün-Weiß Vallstedt 3:4 (1:3). Tore: 1:0 Buts (19.), 1:1 Gschwend (30.), 1:2 Walther (31.), 1:3 Lo. Rentel (35.), 2:3 Ye. Sincar (50.), 2:4 Lo. Rentel (84.), 3:4 Capli (89.).„Uns war wichtig, dass wir am Ende als Meister aufsteigen – und das haben wir mit diesem Erfolg geschafft. Ich bin sehr zufrieden“, sagte der glückliche Trainer der grün-weißen Gäste, Dennis Spyra. Dabei hatte seine Elf zunächst hinten gelegen, „Takva hat richtig guten Fußball gespielt, sind verdient in Führung gegangen“, erkannte Spyra an. Aber seine Vallstedter kamen zurück und führten zwischenzeitlich mit 3:1 und 4:2, das 4:3 sei nur noch etwas Ergebniskosmetik gewesen.

VT Union Groß Ilsede – TSV Wendezelle II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Liesecke (31.), 2:0 Liedtke (40.), 3:0 Spatafora (51.), 4:0 Liedtke (79.).Es dauerte eine halbe Stunde, bis die Hausherren zum ersten Mal jubeln konnten. Noch vor dem Seitentausch traf Florian Liedtke zum vorentscheidenden 2:0. Auch nach Wiederbeginn ließ die VT nicht locker, die logische Konsequenz: Damien Spatafora sowie erneut Liedtke schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Außerdem spielten:

Adler Handorf – SSV Plockhorst 4:2 (2:2). Tore: 0:1 Gasek (21.), 1:1 Mäder (27.), 1:2 Köster (30.), 2:2 B. Ohmes (45.), 3:2 Ramp (47.), 4:2 Janeck (58.).

TSV Eixe – MTV Wedtlenstedt 4:2 (1:0). Tore: 1:0 Ewald (35.), 2:0 Lukatis (47.), 3:0 Proest (60.), 3:1 Eroglu (68./Elfmeter), 4:1 Schmerse (82.), 4:2 Pietz (90.+1).

SV Lengede III – TSV Denstorf 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Eilhardt (5.), 0:2, 0:3 Lüddecke (63., 71.), 0:4 Eilhardt (90.+5).

TSV Eintracht Essinghausen – TSV Meerdorf 8:1 (5:0). Tore: 1:0 Kölbel (15.), 2:0 Ruban (19.), 3:0, 4:0 Schulz (22., 30.), 5:0, 6:0, 7:0 Iwers (35., 46., 65./Elfmeter), 8:0 Brandt (75.), 8:1 Thierse (90.+1).

SSV Stederdorf – SV Teutonia Groß Lafferde II 8:1 (5:1). Tore: 0:1 Walkling (19.), 1:1 Wypior (27.), 2:1 Kahnt (37.), 3:1 Wypior (39.), 4:1, 5:1 Kahnt (41., 45.), 6:1 Behrens (62.), 7:1 Behme (64.), 8:1 Kahnt (79.).

BSC Bülten – TSV Münstedt 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Schroth (3.), 1:1 Böker (27.), 1:2 Karaman (60.). Rot: TSV (65.), Gelb-Rot: TSV (90.+4/90.+5/90+6).

juv