Sickte. Die Pfeile gewinnen mit 1:0 bei der SG Sickte/Hötzum und können am Mittwoch den Titel sowie die Oberliga-Rückkehr perfekt machen.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt können auch minimalistisch: Mit 1:0 (1:0) setzte sich der Tabellenführer der Landesliga bei der SG Sickte/Hötzum durch. „Schön, dass das dann auch mal reicht“, erklärt Trainer Börge Warzecha – selbst eine lange Gewitterunterbrechung brachte Broistedt nicht aus der Fassung. Mit dem 17. Saisonsieg im 19. Spiel erarbeiteten sich die Pfeile den ersten Meisterschafts-Matchball, den sie bereits am Mittwoch verwandeln können. Ab 19 Uhr reicht im Nachholspiel gegen den Verfolger Eintracht Northeim schon ein Unentschieden für die vorzeitige Oberliga-Rückkehr.

Liesa Behrens erzielt mit Broistedts dem 100. Landesliga-Tor die Führung

Das Ergebnis ist deutlich knapper, als es der Spielverlauf hergibt. „Wir waren spielbestimmend, sind aber oft entweder an der gegnerischen Torfrau oder unserem letzten Pass gescheitert. Trotzdem hätten wir auch zwei, drei Tore mehr machen müssen“, erklärte Warzecha. Den entscheidenden Treffer erzielte Liesa Behrens nach 31 Minuten, als sie eine Flanke mustergültig einnickte. „Es war schon ihr fünftes oder sechstes Kopfballtor in dieser Saison“, freute sich der Broistedter Coach für seine Spielerin, die damit offensichtlich ein neues Talent entdeckt hat. Nebenbei war es das 100. Tor der Pfeile in der Landesliga.

„Wir saßen klitschnass da. Glücklicherweise haben wir den Fokus danach nicht verloren.“ Börge Warzecha

Kurz vor der Pause mussten beide Mannschaften dann wegen des aufziehenden Gewitters etwas verfrüht in die Kabinen. „Wir saßen klitschnass da“, berichtete Warzecha. „Glücklicherweise haben wir den Fokus danach nicht verloren.“ Auch in der zweiten Hälfte spielten die Broistedterinnen einen guten Ball, nutzten nur einfach ihre Möglichkeiten nicht aus, um das Ergebnis höher zu gestalten. Und beinahe hätte es sich gerächt: Ein Schuss der SG Sickte/Hötzum klatschte an den Außenpfosten.

Dadurch, dass Verfolger Eintracht Northeim gegen MF Göttingen kurz vor Schluss den 3:3-Ausgleich kassierte, reicht den Pfeilen am Mittwoch im direkten Aufeinandertreffen ein Remis. „Ich hoffe, dass wir da den Sack zu machen. Aber Northeim ist eine gefährliche Truppe. Wir wollen uns für die einzige Niederlage revanchieren“, erklärte der Pfeile-Coach.

Tor: 0:1 Liesa Behrens (31.).