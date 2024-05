Kreis Peine. Die Pfeile setzen sich souverän in Woltwiesche durch und machen Boden auf den VfL Woltorf gut. Marvin Mühl verlässt den TSV Clauen/Soßmar im Sommer bereits wieder.

Das war eine deutliche Angelegenheit: Bereits nach 15 Minuten führte der FC Pfeil Broistedt im Lengeder Gemeindederby mit 3:0 gegen Viktoria Woltwiesche. Letztlich ließ der Aufsteiger nichts anbrennen und schielt weiter in Richtung Härke-Pokal-Qualifikation. Nach dem Patzer der Woltorfer gegen Edemissen (2:2) beträgt der Rückstand auf den VfL und den vierten Tabellenplatz nur noch einen Punkt. Hoffnungen macht sich auch der TSV Sonnenberg noch, der durch einen Doppelpack von Frederik Falb in Dungelbeck gewann.

TSV Marathon Peine – VfB Peine 1:14 (1:5). Tore: 0:1 Kahl (1.), 0:2 Kocak (10.), 0:3 Kahl (18.), 0:4 Kocak (20.), 0:5 Driesen (32.), 1:5 Bro (37.), 1:6 Driesen (49.), 1:7 Karasahin (50.), 1:8 Hysi (68.), 1:9 Topatar (72.), 1:10 Hysi (73.), 1:11 Karaca (82.), 1:12 Topatar (83.), 1:13 Goedecke (89.), 1:14 Förster (90.).Nach 20 Minuten (0:4) war das Spiel bereits zu Gunsten des VfB Peine entschieden. Dass das Ergebnis aber noch derart in die Höhe geschraubt wurde, bahnte sich dann erst nach dem Seitenwechsel an. Bei Marathon schwanden die Kräfte und der VfB nutzte dies aus. Letztlich wurden es satte 14 Treffer.SV Viktoria Woltwiesche – FC Pfeil Broistedt 1:5 (0:4). Tore: 0:1 Gertler (7.), 0:2, 0:3 Rittel (13., 15.), 0:4 von Kintzel (34.), 1:4 Hoffmeister (62.), 1:5 Rittel (78.).Für Broistedt startete das Derby nach Maß. „Wir hatten direkt eine gute Chance und machen das frühe 1:0“, berichtete Pfeil-Coach Frank Langemann. Die linke Angriffsseite bekamen die Woltwiescher nicht in den Griff – Maurice Rittel entschied mit einem Doppelschlag das Spiel bereits nach 15 Minuten. „Die Pausenführung war sehr beruhigend und das Spiel plätscherte danach ein bisschen dahin.“

SV Lengede II – Arminia Vechelde II 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Knigge (20.), 1:1, 2:1 Folke (25., 44.), 2:2 Michelmann (56.), 3:2 Knöfler (77.), 4:2, 5:2 Olbrich (88., 90.).„Mit den Auswechslungen ab der 70. Minute kam ein Bruch ins Spiel. Das muss ich mir auf die Fahne schreiben lassen“, haderte Vecheldes Trainer Dennis Cornwall. Innerhalb der ersten 30 Minuten hatte seine Mannschaft deutliche Feldvorteile – hätte das Ergebnis sicherlich auch höher gestalten können. „Das war ein sehr ansehnliches Spiel“, sagt der Vechelder Coach. Seine Jungs verloren jedoch mit zunehmender Spieldauer die Konzentration und bekamen nach der Wechselflut noch drei Gegentore zur 2:5-Niederlage eingeschenkt. TB Bortfeld – Fortuna Oberg 2:9 (0:2). Tore: 0:1 Rotmann (12.), 0:2 F. Titze (26.), 1:2 J. Titze (56.), 1:3 Köhler (61.), 1:4, 1:5 Münstedt (64., 72.), 1:6 Steding (75.), 1:7 Münstedt (76.), 1:8 Wendel (83.), 1:9 Burghardt (88.), 2:9 Brennecke (89.).Nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer (56.) schoss sich Fortuna Oberg so richtig in einen Rausch. Innerhalb von gut 30 Minuten erhöhte der Tabellendritte auf 9:1, musste anschließend noch ein Gegentor hinnehmen.TSV Clauen/Soßmar – SV Bosporus Peine 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Rehwagen (16.), 2:0 Kuhnt (25.), 3:0 Jasinski (65.), 4:0 Rösemann (70.), 5:0 Bewig (80.), 5:1 Saray (90.).„Heute hat wirklich sehr viel zusammengepasst, selbst das Glück im Abschluss war auf unserer Seite“, berichtete der scheidende TSV-Trainer Marvin Mühl – im Sommer ist für ihn schon wieder Schluss. Immer wieder erspielten sich die Hausherren gute Abschlüsse oder sie probierten es aus der Distanz. So fiel dann auch das 1:0, das wie ein Knotenlöser fungierte. Im Anschluss waren es weiterhin die Clauener, die das Spielgeschehen bestimmten und zwischenzeitlich auf 5:0 erhöhten. Selbst der eine Gegentreffer vermieste dem Trainer nicht die Laune: „Das war wirklich ein gelungener Auftritt, mit der Krönung des Tores von Justin Bewig, der auch noch Geburtstag hatte. Da hat wirklich mal alles gepasst.“TSV Edemissen – VfL Woltorf 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Helwes (50.), 1:1 Altrock (55.), 1:2 Konschak (69.), 2:2 Havekost (90.).Gut kamen die Edemisser in das Spiel, Torchancen waren allerdings auf beiden Seiten Mangelware. „Wir haben nach dem Wechsel so ein bisschen die Oberhand gewonnen. Leider geraten wir jeweils durch einen Elfmeter in Rückstand“, sagte TSV-Trainer Lukas Schulze. Ein sehenswerter Treffer brachte in der 90. Minute doch noch den Ausgleich. „Es war eine gerechte Punkteteilung, weil heute zwei gute Teams gegeneinander gespielt haben“, analysierte Schulze.

TSV Dungelbeck – TSV Sonnenberg 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Jahns (19.), 1:1, 1:2 Falb (44., 85.).„Wir haben bewusst eine defensive Herangehensweise gewählt, was sich auch über weite Strecken als richtig herausgestellt hat“, kommentierte Dungelbecks Übungsleiter Adrian Henke. Sonnenberg fand im ersten Abschnitt wenig Möglichkeiten, Dungelbeck führte lange und kassierte erst mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. „Wir waren durch Konter gefährlich und hätten auch in Führung gehen können“, sagte Henke zum zweiten Abschnitt. Einmal trafen die Hausherren sogar noch die Latte, doch spät netzte Matchwinner Frederik Falb zum Sonnenberger Sieg ein. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, ärgerte sich Henke.