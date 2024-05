Vechelde. Die Arminen entführen mit dem 2:2-Remis noch einen Punkt vom SC RW Volkmarode. Marcel Reim trifft doppelt für die Gäste.

Dieses Remis hätte Dennis Pasemann im Vorfeld sofort unterschrieben: Sein SV Arminia Vechelde holte bei Rot-Weiß Volkmarode einen 0:2-Halbzeitrückstand auf und nahm letztlich sogar einen Punkt mit auf die Heimreise (2:2). Trotzdem mahnt der Coach: „Wir können noch nicht feiern.“ Zwar beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz (Vöhrum) sechs Punkte und immerhin elf Tore, weil zum letzten Spieltag aber noch das Arminia-Duell mit eben jenen Vöhrumern ansteht, können sich die Vechelder ihrer Sache noch nicht vollends sicher sein.

Arminia Vechelde zwingt den Gegner zu Fehlern, nutzt das aber nicht

Die Vechelder waren zu Beginn am Drücker, wollten den Klassenerhalt bereits in diesem Auswärtsspiel einfahren. „Wir haben Volkmarode immer wieder zu Fehlern gezwungen, daraus aber kein Kapital geschlagen, weil wir die falschen Pässe gespielt und die falschen Entscheidungen getroffen haben“, bedauerte Arminia-Trainer Dennis Pasemann. Und dafür wurde die Mannschaft bestraft. Nach 33 Minuten schlug ein unglücklich abgefälschter Schuss in ihrem Tor ein. Der Rückstand erhöhte sich noch vor der Pause: Nachdem Len Rüsing hinten dreimal geklärt hatte, war der in diesen Szenen ziemlich allein gelassene Arminia-Verteidiger beim vierten Angriff der Hausherren machtlos (40.).

„Die Bälle müssen in die Spitze kommen und dürfen nicht quer oder nach hinten gespielt werden. Da bringen sie uns nichts.“ Dennis Pasemenn

Die Vechelder hatten zur zweiten Hälfte vor allem einen Umstand zu korrigieren. Der Trainer sowie Offensivmann Marcel Reim sprachen dem Team gut zu, „dass die Bälle in die Spitze kommen müssen und nicht quer oder nach hinten gespielt werden dürfen. Da bringen sie uns nichts“, erläuterte der Coach. Es klappte! Roman Wagner, an diesem Tag Linksverteidiger, bediente Marcel Reim mit einem Steckpass. Der Angreifer lieferte nicht nur den Anschlusstreffer (74.), sondern sicherte seinem Team in der Nachspielzeit auch noch den Punktgewinn. „Er hat brutal viel gearbeitet, war aber in der ersten Hälfte die ärmste Sau, da er den Ball nicht bekommen hat. Dann kriegt er doch noch zwei Chancen und macht sie gleich rein“, lobt Dennis Pasemann.

Am Mittwoch (19 Uhr) kann die Arminia im Heimspiel gegen den FC Wenden alles klarmachen, wenn sie nicht verliert. Gelingt das nicht und gewinnt Verfolger Vöhrum zeitgleich gegen den MTV Hondelage, dann bahnt sich für den letzten Spieltag am kommenden Sonntag ein echter Krimi an.

Tore: 1:0 Jakob Wendekamm (37.), 2:0 Ardrit Kadiri (42.), 2:1, 2:2 Marcel Reim (74., 90.+1).