Salzdahlum. Die Groß Lafferder gewinnen mit 2:1 beim MTV Salzdahlum und können damit nicht mehr auf einen der vier Abstiegsränge abrutschen.

Der SV Teutonia Groß Lafferde spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga. „Wir haben heute allen Grund, zufrieden zu sein“, platzte es nach Spielende gleich aus Trainer Thomas Mainka heraus. Seine Mannschaft setzte sich mit 2:1 (2:0) beim MTV Salzdahlum durch und holte damit die letzten notwendigen Punkte für den Klassenerhalt. Aufgrund der Vielzahl guter Chancen in der zweiten Hälfte „hätten wir den Sieg auch deutlich entspannter mitnehmen können“, sagte Mainka: „Aber das Positive überwiegt natürlich.“

„Salzdahlum hatte drei, vier vielversprechende Konter, kam dabei aber nie entscheidend vor das Tor.“ Thomas Mainka

Die Anfangsphase war sehr ausgeglichen und vor allem umkämpft – schließlich müssen auch die Salzdahlumer plötzlich noch einmal um den Klassenverbleib zittern. Den ersten Stich setzten schließlich die Teutonen, für die Kevin Harms nach einem Steckpass von Patrick Schmidt die Führung erzielte (31.). Kurz vor der Pause erhöhte Julian Rode aus der Nahdistanz (45.). „Salzdahlum hatte drei, vier vielversprechende Konter, kam dabei aber nie entscheidend vor das Tor“, berichtete Mainka.

Groß Lafferdes Patrick Schmidt vergibt die große Chance auf das 3:0

Im zweiten Spielabschnitt überschlugen sich zwischenzeitlich die Ereignisse. In der 65. Minute hätten die Gäste alles klarmachen können. Als die Groß Lafferder zu zweit auf den gegnerischen Keeper zuliefen, entschied sich Patrick Schmidt aber für den Abschluss, statt für das Abspiel und den sicheren Treffer zum 3:0, und vergab. Quasi im Gegenzug setzte es dafür den Anschluss der Salzdahlumer nach einer Flanke mit folgendem Kopfball.

Und die Teutonia hatte weitere Möglichkeiten, um eine Vorentscheidung herbeizuführen. Bei einer erneuten Überzahlsituation auf dem Weg zum gegnerischen Tor schob der entkräftete Roman Tigranyan den Ball am Tor vorbei. „Er hatte im ganzen Spiel im Mittelfeld tierisch viel gearbeitet“, lobte Mainka dennoch. Auch Mohamed Bah vermochte seine Eins-gegen-Eins-Situation in der Nachspielzeit nicht zu nutzen – den Sieg und den Klassenerhalt fuhr die Teutonia dennoch ein.

Tore: 0:1 Kevin Harms (31.), 0:2 Julian Rode (45.), 1:2 Niklas Wittchen (66.).